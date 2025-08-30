Вдова Халка Хогана подаст в суд из-за врачебной халатности

24 июля Скай Дейли позвонила в службу спасения и заявила, что ее муж не дышит. Как утверждают источники издания, у 71-летнего Халка не было внезапного сердечного приступа, а просто остановилось дыхание. Врач, присутствовавший в доме Халка в день его кончины, сообщил полиции о предполагаемом повреждении диафрагмального нерва.