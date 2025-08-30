Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ева Мендес вернется на экран после 12-летней паузы в кино

Актриса снимется в одном фильме со своим супругом Райаном Гослингом
Ева Мендес и Райан Гослинг
Ева Мендес и Райан ГослингИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Ева Мендес вернется на экран спустя 12 лет перерыва в карьере. Об этом сообщил голливудский инсайдер DanielRPK.

Мендес сыграет жену персонажа своего мужа Райана Гослинга в новой части «Звездных войн» режиссера Шона Леви. В официальном касте имени 51-летней Мендес пока нет.

В 2024 году в интервью The Times актриса рассказывала, что хотела бы работать только с мужем.

Гослинг и Мендес вместе уже больше 13 лет — со времени съемок фильма «Место под соснами» в 2011 году. У супругов двое дочерей. О том, что свадьба артистов, возможно, состоялась, стало известно в 2022 году, когда Мендес показала тату на запястье с надписью de Gosling — поклонники усмотрели в этом вероятность смены фамилии.

В 2024 году Мендес объяснила свое отношение к омолаживающим процедурам. Актриса заявила, что делает только обратимые процедуры, результаты которых будут временными.