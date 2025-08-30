Безрукова наградили медалью за укрепление боевого содружества Минобороны

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Худрук Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награжден медалью за укрепление боевого содружества, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Художественный руководитель Московского Губернского театра народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награжден медалью за укрепление боевого содружества.
Также актриса театра, заслуженная артистка России Галина Бокашевская была награждена медалью за вклад в укрепление обороны России.
Награды за деятельность и поддержку бойцов СВО вручили Безрукову и Бокашевской в присутствии всего коллектива Губернского театра на сборе труппы.