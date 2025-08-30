Россия и Сербия будут сотрудничать в области кино

«Одобрить представленный Минкультуры России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с сербской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства», — говорится в распоряжении.