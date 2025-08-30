Ричмонд
Россия и Сербия будут сотрудничать в области кино

Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение
Михаил Мишустин
Михаил МишустинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства между Россией и Сербией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минкультуры России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с сербской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства», — говорится в распоряжении.

Ведомствам поручено по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени правительства.