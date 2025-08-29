Звезда «Игры на выживание» Линда Лапиньш рассказала о романе с коллегой

Актриса Линда Лапиньш дала редкий комментарий о своей личной жизни. В интервью WomanHit знаменитость поделилась, что ее избранник также работает в кино. По ее словам, роман с Павлом начался не сразу, хотя познакомились они на съемках одного проекта.
«Это был служебный роман, но отношения сложились лишь спустя год. Когда мы встретились, оба были заняты, и никаких мыслей даже не возникало. Мы просто по-дружески общались», — призналась Лапиньш.
Несмотря на такие гармоничные отношения, Линда не спешит выходить замуж. Она отметила, что ей куда комфортнее самостоятельно «рулить» своей жизнью. О свадьбе речи не идет, по крайней мере до тех пор, пока у нее не появятся дети.
«Мне привычно самой рулить своей жизнью, и я этот факт признала не так давно. Никогда не мечтала о муже, о детях, о большом доме с собакой и кошкой. Как-то даже не сомневалась, что никогда замуж не выйду. Мне это не нужно», — добавила артистка.