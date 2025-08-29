Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Прилучный рассказал, где работал до начала актерской карьеры

Актер признался, что мыл машины до того, как стал работать в кино
Павел Прилучный на съемках 5 сезона сериала «Мажор»
Павел Прилучный на съемках 5 сезона сериала «Мажор»

Павел Прилучный рассказал, что до старта успешной карьеры в кино в его жизни, как и у всех, были непростые времена. Звезде «Мажора» приходилось соглашаться на разнообразные подработки, включая не самые престижные.

«Машины мыл, работал доставщиком, ведущим в баре. Где только ни работал», — поделился актер с порталом «Страсти».

Кроме того, Павел Прилучный признался, что к банным процедурам неравнодушен и раскрыл, кто чаще всего составляет ему компанию в парилке. По словам актера, это не стереотипная «чисто мужская компания», а семейное времяпрепровождение.

На днях Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян публично поздравили Агату Муцениеце с замужеством. Актриса сыграла свадьбу с Петром Дрангой, а Мия — дочь Агаты от Павла — трогательно спела на торжестве под аккомпанемент музыканта.