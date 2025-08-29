Павел Прилучный рассказал, где работал до начала актерской карьеры

Павел Прилучный рассказал, что до старта успешной карьеры в кино в его жизни, как и у всех, были непростые времена. Звезде «Мажора» приходилось соглашаться на разнообразные подработки, включая не самые престижные.
«Машины мыл, работал доставщиком, ведущим в баре. Где только ни работал», — поделился актер с порталом «Страсти».
Кроме того, Павел Прилучный признался, что к банным процедурам неравнодушен и раскрыл, кто чаще всего составляет ему компанию в парилке. По словам актера, это не стереотипная «чисто мужская компания», а семейное времяпрепровождение.
На днях Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян публично поздравили Агату Муцениеце с замужеством. Актриса сыграла свадьбу с Петром Дрангой, а Мия — дочь Агаты от Павла — трогательно спела на торжестве под аккомпанемент музыканта.