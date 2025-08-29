Агата Муцениеце поделилась эмоциями от свадьбы с Петром Дрангой

Агата Муцениеце поделилась первыми кадрами свадьбы с Петром Дрангой. Звезда призналась, что не любит пышные торжества и потому выбрала камерный формат — получилось «по-родному, тепло и просто красиво».
«Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра, и прокручивала в голове все моменты этого дня и не могла поверить, что все случилось именно так!» — поделилась она в соцсетях.
По словам актрисы, прямо во время церемонии произошло удивительное совпадение — пошел дождь при ярком солнце, и над небом появилась радуга.
«Ну как вообще такое возможно? Это же чудо! Природа как будто показала свое благословение!» — рассказала Агата.
Мероприятие состоялось в престижном Императорском яхт-клубе, расположенном в историческом центре столицы. Предположительно, на торжество влюбленные потратили 6 миллионов рублей.
Ранее Павел Прилучный публично поздравил Агату Муцениеце со свадьбой.