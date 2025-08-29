Предпоказы семейного фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» стартуют 1 сентября

Режиссером ленты стала Каролина Кубринская, известная по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве». «Я готовилась, поднимала летописи, мифы, изучала их и старалась разобраться в каждом персонаже: кто он, что он делает, в чем его функция, кем его считали наши предки. Славянский фольклор чрезвычайно богат. Многие истории и мифы сейчас забыты, но я считаю, что нам нельзя забывать о своих корнях, потому что мы тогда перестаем стоять на этой земле двумя ногами», – считает постановщица.