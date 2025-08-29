Предпоказы семейного фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» стартуют 1 сентября

Предпоказы фильма «Сказки темного леса. Ворожея» стартуют в кинотеатрах 1 сентября, в преддверии выхода ленты в широкий прокат 4 сентября.
Фэнтези производства киностудии «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры – приключенческая история для всей семьи, объединившая оригинальный сюжет с фольклорными мотивами. Ключевые роли исполнили Анна Ковальчук, Николай Наумов, Анастасия Мельникова, Алексей Воробьев. Каждый примерил неожиданные образы и сложный грим, а Воробьев выступил также композитором проекта.
По сюжету, ради спасения родителей главная героиня фильма, юная Василисса, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении – чем дальше Василисса заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.
Режиссером ленты стала Каролина Кубринская, известная по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве». «Я готовилась, поднимала летописи, мифы, изучала их и старалась разобраться в каждом персонаже: кто он, что он делает, в чем его функция, кем его считали наши предки. Славянский фольклор чрезвычайно богат. Многие истории и мифы сейчас забыты, но я считаю, что нам нельзя забывать о своих корнях, потому что мы тогда перестаем стоять на этой земле двумя ногами», – считает постановщица.
Анна Ковальчук, для роли примерившая увесистый парик, признается, что всегда мечтала сняться в сказке.
«Я люблю все сказки, независимо от времени и местожительства автора. Мне очень интересна наша героиня. Вообще, мне кажется, в сказках заложен какой-то правильный код, который нужно освоить и взрослым, и детям».
Для съемок были выбраны живописные места Ленинградской области, Курортного района Санкт-Петербурга, а также Карелии.