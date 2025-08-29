Юрий Колокольников и Никита Кукушкин посетили премьеру в Нью-Йорке

Для Колокольникова это не первая работа в Голливуде, ранее он исполнил роль магнара теннов Стира в «Игре престолов», был задействован в съемках боевика «Крейвен-охотник» с Аароном-Тейлором Джонсоном, а также картинах «Призрачная шестерка» и «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом. Недавно он появился в третьем сезоне «Белого лотоса».