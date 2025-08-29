Юрий Колокольников и Никита Кукушкин посетили премьеру в Нью-Йорке

В кинотеатре Regal Union Square в Нью-Йорке состоялась премьера криминальной комедии Даррена Аронофски «Пойман с поличным» (Caught Stealing). Фильм выйдет в мировой прокат 29 августа, официальная российская премьера не запланирована.
Перед началом просмотра на красную дорожку вышел сам режиссер, исполнители главных ролей — Зои Кравиц и Остин Батлер, которых таблоиды продолжают подозревать в романе, а также их коллеги по картине Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Реджина Кинг, Бэд Банни, Юрий Колокольников и Никита Кукушкин (признан Минюстом России иностранным агентом).
Российские актеры вышли в свет со своими супругами: Кукушкина сопровождала актриса Анна Назарова (женаты с 2016 года), Колокольникова — Вильма Кутавичюте, литовская актриса и режиссер (об их свадьбе стало известно в конце 2024 года). Последние позировали фотографам в костюме Jil Sander и платье Armarium соответственно.
Криминальный триллер снят по одноименной книге американского писателя Чарли Хьюстона, он же адаптировал произведение в сценарий. Сюжет ленты развернется вокруг бывшего бейсболиста Хэнка Томпсона, который невольно погружается в борьбу за выживание в криминальном мире Нью-Йорка 1990-х годов.
О начале работы над фильмом стало известно в марте 2024 года. Режиссер Даррен Аронофски сам продюсировал проект через свою компанию Protozoa Pictures. Съемки начались в Нью-Йорке 5 сентября того же года и длились несколько месяцев.
Для Колокольникова это не первая работа в Голливуде, ранее он исполнил роль магнара теннов Стира в «Игре престолов», был задействован в съемках боевика «Крейвен-охотник» с Аароном-Тейлором Джонсоном, а также картинах «Призрачная шестерка» и «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом. Недавно он появился в третьем сезоне «Белого лотоса».
Для Кукушкина фильм «Пойман с поличным» — международный дебют. В России актер известен по ролям в картинах «Класс коррекции», «Околофутбола», «Хармс», «Капитан Волконогов бежал», «Притяжение» и других.