Прокат фильма «Альфа» Жюлии Дюкурно в России в сентябре отменили

Фильм «Альфа» Жюлии Дюкурно не выйдет в российский прокат в ранее заявленные даты, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на прокатчика ленты «Экспонента Фильм». Согласно данным, размещенным на странице дистрибьютора во «ВКонтакте», показы в кинотеатрах должны были начаться 25 сентября.
На запрос РБК Life в «Экспоненту Фильм» ответили: «Фильм не выйдет в сентябре, пока это вся информация, что у нас есть».
В ответе пресс-службе Министерства культуры России за запрос РБК Life говорится: «Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм “Альфа” в Минкультуры России не поступало».
«Афиша Daily» утверждает, что «окончательная судьба фильма в России пока неясна»: точно не известно, перенесут ли прокат на другое число или отменят. В издании заявили, что киносеть «Каро» и центр «Зотов» ранее приостановили продажу билетов на показы этой ленты. По данным СМИ, с сайтов кинотеатров пропали запланированные сеансы, среди них и премьерный (18 сентября). По данным «Афиша Daily», купившим билеты зрителям уже стали приходить уведомления о возврате денег.
Режиссер Жюлия Дюкурно получила «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Титан» на Каннском кинофестивале. Премьера «Альфы» прошла в Каннах в 2025 году. Первый российский показ этой картины состоялся на фестивале Voiсes, который проходил в Вологде и Череповце с 3 по 6 июля.
В альтернативном мире «Альфы» бушует таинственный вирус. «Заразившиеся превращаются в мрамор. Это происходит не сразу: тело и внутренние органы каменеют, с каждым днем оставляя все меньше человеческой плоти — люди становятся похожи на античные статуи. Когда 13-летней Альфе (Mелисса Борос) на школьной тусовке делают татуировку с первой буквой ее имени, она не придает этому большого значения. Но ее мама-врач (Голшифте Фарахани из “Патерсона”) впадает в панику из-за того, что ее дочь кололи нестерилизованной иглой и могли занести вирус», — описывала сюжет фильма журналистка Милана Стояновска.
Ранее кинопрокатная компания сообщила РБК Life о том, что картина «Эдем» не выйдет в российский прокат 4 сентября. В компании не уточнили, планируется ли премьера на более поздний срок. В пресс-службе Минкульта РБК Life заявили, что прокатное удостоверение на ленту «Эдем» ООО «Глобал Фильм Дистрибьюшн» выдано от 11 августа 2025 на показ фильма в кинозале, прокат фильма на материальном носителе, показ фильма другими техническими способами.