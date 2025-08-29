Прокат фильма «Альфа» Жюлии Дюкурно в России в сентябре отменили

В альтернативном мире «Альфы» бушует таинственный вирус. «Заразившиеся превращаются в мрамор. Это происходит не сразу: тело и внутренние органы каменеют, с каждым днем оставляя все меньше человеческой плоти — люди становятся похожи на античные статуи. Когда 13-летней Альфе (Mелисса Борос) на школьной тусовке делают татуировку с первой буквой ее имени, она не придает этому большого значения. Но ее мама-врач (Голшифте Фарахани из “Патерсона”) впадает в панику из-за того, что ее дочь кололи нестерилизованной иглой и могли занести вирус», — описывала сюжет фильма журналистка Милана Стояновска.