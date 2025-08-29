Ридли Скотт сообщил о начале работы над третьим «Гладиатором»

87-летний голливудский режиссер Ридли Скотт заявил в интервью The Guardian, что работа над третьим «Гладиатором» уже идет.
Постановщик не раскрыл подробностей сюжета и не поделился сведениями о том, на каком этапе сейчас работа над сиквелом.
При этом Ридли Скотт добавил, что мог бы снять еще один приквел ко вселенной франшизы «Чужой», если появится достойная идея.
Первый «Гладиатор» вышел на большие экраны в 2000 году и заработал в прокате $460,5 млн. Образ главного героя — римского генерала Максимуса, ставшего гладиатором, — воплотил Рассел Кроу, роль принесла ему премию «Оскар».
Второй фильм вышел в ноябре 2024 года, в центре сюжета была судьба сына Максимуса — Луция, внука императора Марка Аврелия. Он попал в плен и был вынужден стать гладиатором. В оригинальном фильме его сыграл 13-летний Спенсер Трит Кларк. В сиквеле роль повзрослевшего Луция досталась ирландцу Полу Мескалу. Кроу в продолжении фильма не снимался.
Рейтинг сиквела на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составил 70% на основе 403 отзывов кинокритиков. Зрителям фильм понравился больше — рейтинг от аудитории равен 81%.
Ранее Дэйв Батиста («Стражи Галактики») приступил к финальной стадии переговоров по поводу роли злодея в предстоящем ремейке легендарного «Горца» 1980-х годов. В режиссерском кресле — Чад Стахелски (франшиза «Джон Уик» с Киану Ривзом в роли наемника Бабы-яги). Съемки стартуют уже этой осенью и будут проводиться в Гонконге и Великобритании.