Ридли Скотт сообщил о начале работы над третьим «Гладиатором»

Второй фильм вышел в ноябре 2024 года, в центре сюжета была судьба сына Максимуса — Луция, внука императора Марка Аврелия. Он попал в плен и был вынужден стать гладиатором. В оригинальном фильме его сыграл 13-летний Спенсер Трит Кларк. В сиквеле роль повзрослевшего Луция досталась ирландцу Полу Мескалу. Кроу в продолжении фильма не снимался.