Звезда «Сладкой жизни» поделилась советами, как не срываться и «не жрать» все подряд

«Как не жрать, когда очень хочется жрать. Я не говорю про нормальный прием пищи, а подразумеваю топку, в которую все летит. Первое, что делаю — определяю, что именно я “зажираю”. За желанием “пожевать” чаще всего стоит дефицит. Либо на уровне здоровья (это к врачу), либо на уровне эмоции. Я вот замечала за многими любителями сладкого, что за одержимостью сахаром часто стоит нехватка чувственного, романтики. Что я делаю. Честно спрашиваю себя: “А что я зажираю?”. Честно говорю с собой. После полученного ответа восполняю пустое место делом, словом, впечатлением. Ну это в идеальном мире, иногда со спокойной душой съедаю шоколадку», — высказалась артистка.