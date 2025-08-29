Звезда «Сладкой жизни» поделилась советами, как не срываться и «не жрать» все подряд

Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова поделилась советами, как не срываться и «не жрать» все подряд. Актриса отметила в Telegram-канале, что стоит обратить внимание на свои эмоции во время таких импульсивных «заеданий».
«Как не жрать, когда очень хочется жрать. Я не говорю про нормальный прием пищи, а подразумеваю топку, в которую все летит. Первое, что делаю — определяю, что именно я “зажираю”. За желанием “пожевать” чаще всего стоит дефицит. Либо на уровне здоровья (это к врачу), либо на уровне эмоции. Я вот замечала за многими любителями сладкого, что за одержимостью сахаром часто стоит нехватка чувственного, романтики. Что я делаю. Честно спрашиваю себя: “А что я зажираю?”. Честно говорю с собой. После полученного ответа восполняю пустое место делом, словом, впечатлением. Ну это в идеальном мире, иногда со спокойной душой съедаю шоколадку», — высказалась артистка.
Знаменитость похудела на 26 килограммов после родов. Актриса рассказывала, что в этом ей помогли правильные пищевые привычки и психологический настрой. Шумакова ест, только если испытывает чувство голода. Звезда не ограничивает себя в выборе продуктов или блюд. По мнению артистки, из-за отсутствия запретов у нее не происходят срывы. А также она научилась принимать и любить себя в любом весе.
Звезда в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Актриса рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе.
Ранее Мария Шумакова показала, как выглядит после похудения на 25 кг.