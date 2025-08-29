Эмигрировавший в США Андрей Бурковский поздравил жену с годовщиной свадьбы

«Дорогая моя Гагуся. Сегодня день нашей свадьбы. Бабушки по традиции прислали поздравления с самого утра. Я пишу тебе из Лондона, пока ты еще не проснулась в Нью-Йорке. Все думают, мы самые няшные на свете, никогда не ругаемся, не спорим, всегда улыбаемся, шутим и ходим за ручку весь день. Это, конечно, не так. Но мы любим друг друга очень сильно, очень дорожим нашей семьей, шутим друг над другом, гордимся нашими детьми, обожаем наших друзей и невероятно счастливы друг с другом. Я люблю тебя, Олюнечка. Невероятно счастлив, что мы вместе. Желаю нам обнимать, целовать друг друга старичками и ворчать друг на друга где-нибудь на пляже», — отметил шоумен.