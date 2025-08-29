Эмигрировавший в США Андрей Бурковский поздравил жену с годовщиной свадьбы

Эмигрировавший в США актер Андрей Бурковский обратился к жене, с которой разлучился в годовщину свадьбы. Артист публично поздравил супругу с важной для них датой и поделился кадрами с ней в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Он признался, что находится в Лондоне, вдали от семьи.
«Дорогая моя Гагуся. Сегодня день нашей свадьбы. Бабушки по традиции прислали поздравления с самого утра. Я пишу тебе из Лондона, пока ты еще не проснулась в Нью-Йорке. Все думают, мы самые няшные на свете, никогда не ругаемся, не спорим, всегда улыбаемся, шутим и ходим за ручку весь день. Это, конечно, не так. Но мы любим друг друга очень сильно, очень дорожим нашей семьей, шутим друг над другом, гордимся нашими детьми, обожаем наших друзей и невероятно счастливы друг с другом. Я люблю тебя, Олюнечка. Невероятно счастлив, что мы вместе. Желаю нам обнимать, целовать друг друга старичками и ворчать друг на друга где-нибудь на пляже», — отметил шоумен.
Супруги состоят в браке 17 лет. У них двое детей. Пара воспитывает 14-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Алису. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте и практически все свободное время он посвящает любимым людям.
В конце 2022 года шоумен улетел с супругой и детьми в США. Они жили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года Ольга Бурковская сообщила в личном блоге о переезде. Жена актера призналась подписчикам, что теперь они обосновались в городе ее мечты — Нью-Йорке.
Ранее Андрей Бурковский трогательно обратился к матери.