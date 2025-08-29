Остин Батлер вспомнил о том, как восемь месяцев проходил с осколком стекла в ноге

«Оглядываясь назад, я чувствую себя глупо, — предупредил актер, прежде чем начать рассказ. — Это было во времена пресс-тура “Дюны”, когда мы приехали в Корею. Там я заселился в гостиничный номер и прошелся по нему босиком. Должно быть, я наступил на осколок стекла. Но по какой-то причине я подумал, что у меня что-то с нервом в ноге. Так что я просто ковылял в течение восьми месяцев, а затем, прямо перед началом съемок нового триллера “Пойман с поличным”, я заметил, что уже еле преодолеваю боль от бега».