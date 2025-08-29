Остин Батлер вспомнил о том, как восемь месяцев проходил с осколком стекла в ноге

В новом интервью, приуроченном к выходу фильма «Пойман с поличным», Остин Батлер вспомнил удивительный случай, когда он восемь месяцев страдал от боли в ноге, прежде чем понял, что там застрял осколок стекла.
«Оглядываясь назад, я чувствую себя глупо, — предупредил актер, прежде чем начать рассказ. — Это было во времена пресс-тура “Дюны”, когда мы приехали в Корею. Там я заселился в гостиничный номер и прошелся по нему босиком. Должно быть, я наступил на осколок стекла. Но по какой-то причине я подумал, что у меня что-то с нервом в ноге. Так что я просто ковылял в течение восьми месяцев, а затем, прямо перед началом съемок нового триллера “Пойман с поличным”, я заметил, что уже еле преодолеваю боль от бега».
Коллега Батлера по фильму Зои Кравиц была поражена этой историей. Она заметила, что восемь месяцев — слишком долгий срок, чтобы списывать непрекращающуюся боль на физическую усталость или что-то подобное. Остин согласился с ней, но отметил, что он был просто слишком увлечен работой. В конце концов актер все же обратился к врачу и выяснил, что у него в ноге застрял кусок стекла. После того, как осколок вырезали, Батлер быстро пошел на поправку, смог бегать и самостоятельно выполнять все необходимые трюки в новом фильме.
«Кажется, раньше я думала, что ты гораздо серьезнее, чем есть на самом деле», — в шутку заметила Зои Кравиц после удивительной истории коллеги.
