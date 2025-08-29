Марина Александрова рассказала в интервью Кино Mail о том, чему научилась во время съемок сериала «Дыши», где играет талантливую акушерку.
«Да, я умею принимать роды», — сказала актриса.
Также исполнительница отметила, что лучше понять и сыграть героиню помог ее собственный опыт материнства.
«Я дважды мама и знаю процесс», — прокомментировала с улыбкой Александрова. В сериале у ее героини трое детей, она работает врачом-акушером в элитной клинике и сталкивается со сложными родами vip-клиентки, что ставит под удар всю ее карьеру.
У 42-летней исполнительницы двое детей: 13-летний сын Андрей и 9-летняя дочь Екатерина.
