«Умею принимать роды»: Марина Александрова рассказала о роли акушерки

Актриса рассказала Кино Mail об опыте, приобретенном на съемках сериала «Дыши»

Марина Александрова рассказала в интервью Кино Mail о том, чему научилась во время съемок сериала «Дыши», где играет талантливую акушерку. 

«Да, я умею принимать роды», — сказала актриса.

Также исполнительница отметила, что лучше понять и сыграть героиню помог ее собственный опыт материнства.

«Я дважды мама и знаю процесс», — прокомментировала с улыбкой Александрова. В сериале у ее героини трое детей, она работает врачом-акушером в элитной клинике и сталкивается со сложными родами vip-клиентки, что ставит под удар всю ее карьеру.

Кадр из сериала «Дыши»
Кадр из сериала «Дыши»

У 42-летней исполнительницы двое детей: 13-летний сын Андрей и 9-летняя дочь Екатерина.

Ранее Марина Александрова показала, как проводит летние каникулы с детьми.