Фильм с Джорджем Клуни сорвал 10-минутные овации на Венецианском кинофестивале

Позже на другой пресс-конференции режиссер Ноа Баумбак объяснил, что случилось с Клуни: «Как вы, наверное, знаете, Джорджа здесь не будет, потому что у него серьезная инфекция носовых пазух. Мы считаем, что он должен быть на красной дорожке сегодня вечером, но он очень сожалеет, что не может быть с нами сейчас».