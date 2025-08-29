Фильм с Джорджем Клуни сорвал 10-минутные овации на Венецианском кинофестивале

Джордж Клуни присоединился к актеру Адаму Сэндлеру и режиссеру Ноа Баумбаку на премьере их нового фильма «Джей Келли» на Венецианском кинофестивале. После показа комедии зрители в течение 10 минут аплодировали стоя, сообщает The Hollywood Reporter. Пока продолжались овации, Клуни поцеловал свою жену Амаль, которая поддерживала его на кинофестивале.
Ранее Клуни принял решение отказаться от участия в некоторых мероприятиях в рамках Венецианского кинофестиваля из-за того, как заболел в первый же день. Так, актер неожиданно прервал пресс-конференцию и пропустил частный ужин с актерами и съемочной группой.
Позже на другой пресс-конференции режиссер Ноа Баумбак объяснил, что случилось с Клуни: «Как вы, наверное, знаете, Джорджа здесь не будет, потому что у него серьезная инфекция носовых пазух. Мы считаем, что он должен быть на красной дорожке сегодня вечером, но он очень сожалеет, что не может быть с нами сейчас».
Клуни прибыл в Венецию со своей женой во вторник, 26 августа, но в среду почувствовал недомогание. Актеру «посоветовали отправиться прямиком домой и отдохнуть» перед мировой премьерой нового фильма.
