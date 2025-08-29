Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм с Джорджем Клуни сорвал 10-минутные овации на Венецианском кинофестивале

Несмотря на болезнь, актер смог посетить премьеру картины
Джордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой АмальИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни присоединился к актеру Адаму Сэндлеру и режиссеру Ноа Баумбаку на премьере их нового фильма «Джей Келли» на Венецианском кинофестивале. После показа комедии зрители в течение 10 минут аплодировали стоя, сообщает The Hollywood Reporter. Пока продолжались овации, Клуни поцеловал свою жену Амаль, которая поддерживала его на кинофестивале.

Ранее Клуни принял решение отказаться от участия в некоторых мероприятиях в рамках Венецианского кинофестиваля из-за того, как заболел в первый же день. Так, актер неожиданно прервал пресс-конференцию и пропустил частный ужин с актерами и съемочной группой.

Позже на другой пресс-конференции режиссер Ноа Баумбак объяснил, что случилось с Клуни: «Как вы, наверное, знаете, Джорджа здесь не будет, потому что у него серьезная инфекция носовых пазух. Мы считаем, что он должен быть на красной дорожке сегодня вечером, но он очень сожалеет, что не может быть с нами сейчас».

Клуни прибыл в Венецию со своей женой во вторник, 26 августа, но в среду почувствовал недомогание. Актеру «посоветовали отправиться прямиком домой и отдохнуть» перед мировой премьерой нового фильма.

Ранее Джордж Клуни с женой Амаль снялись на яхте в Венеции.