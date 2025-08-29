Ричмонд
Довели до слез: Лиза Арзамасова едва не стала жертвой мошенников

Актрисе Лизе Арзамасовой позвонили мошенники под видом цветочного магазина
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова едва не стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками цветочного магазина. Об этом инциденте актриса лично рассказала своим подписчикам в социальных сетях, сообщает Life.ru.

Арзамасова отметила, что ей позвонили мошенники, представившись службой доставки цветов. Они знали ее адрес, поэтому звонок не показался ей подозрительным. Однако, когда ее попросили продиктовать код из SMS, она специально назвала неверную комбинацию цифр.

«Я назвала неправильный код. Девушка произнесла речь, полную негодования и нецензурной лексики, и бросила трубку», — поделилась актриса.

В соцсетях знаменитость опубликовала ролик, где появилась с заплаканными глазами, вероятно, от пережитого расстройства. Благодаря своей осторожности Арзамасова не понесла финансовых потерь, однако призналась, что инцидент значительно испортил ей настроение.