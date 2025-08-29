Довели до слез: Лиза Арзамасова едва не стала жертвой мошенников

Арзамасова отметила, что ей позвонили мошенники, представившись службой доставки цветов. Они знали ее адрес, поэтому звонок не показался ей подозрительным. Однако, когда ее попросили продиктовать код из SMS, она специально назвала неверную комбинацию цифр.