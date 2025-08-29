Орландо Блум рассказал о побочных эффектах резкой потери веса

Орландо Блум откровенно рассказал о паранойе, которая охватила его после того, как он быстро сбросил 23 килограмма для роли в предстоящем фильме о боксе «Вес победы», который выйдет на экраны 5 сентября. Актер, сыгравший боксера на пенсии, который возвращается на ринг, признался, что перед съемками картины режиссера Шона Эллиса он ел только филе тунца и огурцы.
«Я просто был измотан. Не было ни сил, ни возможности мыслить. Я был голоден не только физически, но и морально. Со мной было ужасно находиться рядом. Я думал, это меня убьет», — объяснил Блум.
Он признался, что страдал от паранойи и навязчивых мыслей после того, как его диетолог, работавший с Кристианом Бэйлом, перевел его с трехразового питания на двухразовое: «Внезапно у меня отобрали все эти продукты, и протеиновый порошок остался последним. Я такой: “Нет! Не забирайте это”. Потом, по сути, я стал есть только тунца и огурцы в течение последних трех недель».
Блум объяснил, что диетолог регулярно проверяет его кровь: «Сейчас я должен есть, спать и заботиться о себе».
Артист заявил, что спортсмены худеют постоянно, но актеры доводят себя до крайности в течение короткого периода времени, когда им нужно подготовиться к роли.
В интервью Блум подчеркнул, что не стал бы рекомендовать свою строгую диету кому-либо из домашних.
