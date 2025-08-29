Константин Богомолов предостерег творческих людей от одной ошибки

Артист назвал себя человеком, который занимается любимым делом, и порадовался тому, что его зрители могут переживать и размышлять над его работами. Он призвал помогать творчеством вдохновляться молодому поколению, вступающему в профессию, и отметил, что сам справляется с этой задачей.