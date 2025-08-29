Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Константин Богомолов предостерег творческих людей от одной ошибки

Режиссер Богомолов предостерег творческих людей от иллюзий после достижений
Константин Богомолов
Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов предостерег творческих людей от одной ошибки. Его цитирует «Пятый канал».

Он отметил, что любому человеку, который занимается своим делом, важно ощущать себя признанным.

«Но главное — чтобы не возникали иллюзии, что ты чего-то достиг. Это дело бесконечное: обучение, самосовершенствование, путешествие», — сказал он.

Артист назвал себя человеком, который занимается любимым делом, и порадовался тому, что его зрители могут переживать и размышлять над его работами. Он призвал помогать творчеством вдохновляться молодому поколению, вступающему в профессию, и отметил, что сам справляется с этой задачей.

Константин Богомолов поставил много успешных спектаклей в Театре на Бронной и Московском Художественном театре. Среди его известных постановок — спектакли «Чайка», «Много шума из ничего», «Карамазовы», «Идеальный муж» и другие.

Ранее Богомолов обратился к своим врагам после присвоения ему почетного звания.