Американский актер Уилл Смит, сыгравший главного героя в фильме «Я — легенда», считает эту роль одной из самых сложных в карьере. Фильм снят по одноименной книге писателя Ричарда Мэтисона. Она рассказывает об ученом Роберте Невилле, который живет в опустевшем Лос-Анджелесе (в картине действие перенесли в Нью-Йорк) и изучает зараженных инфекцией вампиризма людей. В фильме режиссера Френсиса Лоуренса болезнь превращает людей в быстрых и опасных зомби, которые выходят из своих укрытий лишь ночью. Днем Роберт Невилл изучает пустые улицы мегаполиса, ухаживает за верным компаньоном — собакой Самантой — и заводит разговоры с манекенами, чтобы не сойти с ума в одиночестве.