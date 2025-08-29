Ричмонд
Один на один: сильные фильмы про жизнь в изоляции и диких условиях

Иногда настоящая сила раскрывается только в одиночестве. Кино про выживание в изоляции напоминает, что даже в самых суровых условиях человек способен найти надежду и бороться до конца
Илья Водянов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Изгой
Кадр из фильма «Изгой»

В апреле 2023 года спортсменка из Испании Беатрис Фламини установила уникальный мировой рекорд. В течение 500 дней она жила в полном одиночестве в пещере на глубине 70 метров. Из-за долгой изоляции женщина буквально потеряла ход времени. В кино тема нахождения человека в изоляции в экстремальных условиях обыгрывалась не так часто. Собрали подборку из нескольких фильмов, в которых герои оказались отрезаны от цивилизации.

«Я — легенда»

Кадр из фильма Я — легенда
Кадр из фильма «Я — легенда»

Американский актер Уилл Смит, сыгравший главного героя в фильме «Я — легенда», считает эту роль одной из самых сложных в карьере. Фильм снят по одноименной книге писателя Ричарда Мэтисона. Она рассказывает об ученом Роберте Невилле, который живет в опустевшем Лос-Анджелесе (в картине действие перенесли в Нью-Йорк) и изучает зараженных инфекцией вампиризма людей. В фильме режиссера Френсиса Лоуренса болезнь превращает людей в быстрых и опасных зомби, которые выходят из своих укрытий лишь ночью. Днем Роберт Невилл изучает пустые улицы мегаполиса, ухаживает за верным компаньоном — собакой Самантой — и заводит разговоры с манекенами, чтобы не сойти с ума в одиночестве. 

Для проработки роли Уилл Смит общался с заключенными, которые долгие годы проводят в одиночной камере. В «Я — легенда» кажется, что цивилизация окружает главного героя. Вокруг все те же магазины, кинотеатры и заполненные автомобилями улицы. Но без людей когда-то живой город превращается в каменные джунгли, в которых трудно не сойти с ума. Особенно, когда по ночам город заполняют опасные и дикие существа. 

«Внутри»

Уиллем Дефо в фильме Внутри
Уиллем Дефо в фильме «Внутри»

Как и в случае с фильмом «Я — легенда», картина режиссера Василиса Кацуписа не лишает героя Уиллема Дефо атрибутов цивилизации. Профессиональный вор проникает в богатое жилище в Нью-Йорке, чтобы украсть несколько ценных картин. Однако внезапно срабатывает система защиты дома — окна запечатываются, бронированная входная дверь захлопывается. 

Герой Дефо оказывается в смертельной ловушке посреди одного из самых густонаселенных городов мира. Выживать в условиях огромного современного жилища вору придется несколько месяцев. Финал фильма оставляет зрителя наедине с неоднозначными эмоциями. Но для любителей наблюдать за одинокими героями в экстремальных условиях «Внутри» подойдет идеально. 

«Изгой»

Кадр из фильма Изгой
Кадр из фильма «Изгой»

Ради роли Чака Ноланда в фильме «Изгой» американский актер Том Хэнкс отрастил густую шевелюру и сбросил более 20 кг. Его герой оказывается выброшен на необитаемый остров после крушения самолета в Тихом океане. Ноланду приходится учиться выживать в условиях дикой природы, используя выловленные из воды коробки с посылками. 

Найденные в них вещи — коньки для катания на льду или волейбольный мяч — герой Тома Хэнкса со временем успешно применяет в быту. Режиссер Роберт Земекис консультировался с экспертами по выживанию, чтобы понять, как Чак Ноланд мог бы применить найденные вещи. 

«Выживший»

Кадр из фильма Выживший
Кадр из фильма «Выживший»

Горный проводник Хью Гласс (Леонардо ДиКаприо) ведет группу охотников по диким лесам и горам. Из-за нападения медведя он почти лишается возможности двигаться, после чего группа вынуждена бросить его и спасаться самостоятельно. Движимый жаждой мести к одному из охотников, Гласс буквально восстает из мертвых. Ему предстоит тяжелый путь в одиночестве по заснеженным равнинам среди диких зверей и индейцев. 

ДиКаприо признавался, что роль Хью Гласса была самой трудной в его карьере. Для подготовки к съемкам в «Выжившем» актер научился говорить на нескольких языках, стрелять из мушкета и освоил базовые навыки выживания.

«Погребенный заживо»

Кадр из фильма Погребенный заживо
Кадр из фильма «Погребенный заживо»

Канадский актер Райан Рейнольдс за свою карьеру снимался не только в комедиях и боевиках. Триллер «Погребенный заживо» режиссера Родриго Кортеса — нестандартная работа в его фильмографии. 

На протяжении полутора часов его герой — водитель Пол Конрой — пытается выбраться из гроба, который закопан на большой глубине. В его распоряжении — лишь зажигалка и телефон Blackberry. Действие происходит в Ираке, и из-за начавшихся на земле боев в закопанный гроб с Конроем начинает медленно просачиваться песок. После презентации картины Рейнольдс жаловался, что к концу съемок начал страдать клаустрофобией.

«Вышка»

Кадр из фильма Вышка
Кадр из фильма «Вышка»

Психологический триллер «Вышка» от режиссера Скотта Манна рассказывает о двух девушках, которые решают залезть на заброшенную телерадиомачту. Бэкки и Хантер — опытные скалолазы и экстремалы, однако к этому восхождению они почти не готовятся. После покорения вершины подруги хотят спуститься, но лестница внезапно ломается. Героини оказываются в ловушке на высоте более 500 метров. Заряд телефона тает, связи нет, квадрокоптер для съемок экстремального видео почти разрядился. Оставшись вдали от цивилизации посреди пустыни, девушки пытаются всеми возможными способами привлечь к себе внимание. 

Изначально фильм планировали снимать на фоне «зеленки», но позже Скотт Манн решил подойти к съемкам более ответственно. Верхушку телерадиомачты построили в горах для более реалистичных кадров. Создатели вдохновлялись вышкой KXTV/KOVR в американском штате Калифорния высотой 624,5 метра. Она входит в топ-10 самых высоких сооружений, когда-либо созданных человеком. 