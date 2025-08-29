В апреле 2023 года спортсменка из Испании Беатрис Фламини установила уникальный мировой рекорд. В течение 500 дней она жила в полном одиночестве в пещере на глубине 70 метров. Из-за долгой изоляции женщина буквально потеряла ход времени. В кино тема нахождения человека в изоляции в экстремальных условиях обыгрывалась не так часто. Собрали подборку из нескольких фильмов, в которых герои оказались отрезаны от цивилизации.
«Я — легенда»
Американский актер Уилл Смит, сыгравший главного героя в фильме «Я — легенда», считает эту роль одной из самых сложных в карьере. Фильм снят по одноименной книге писателя Ричарда Мэтисона. Она рассказывает об ученом Роберте Невилле, который живет в опустевшем Лос-Анджелесе (в картине действие перенесли в Нью-Йорк) и изучает зараженных инфекцией вампиризма людей. В фильме режиссера Френсиса Лоуренса болезнь превращает людей в быстрых и опасных зомби, которые выходят из своих укрытий лишь ночью. Днем Роберт Невилл изучает пустые улицы мегаполиса, ухаживает за верным компаньоном — собакой Самантой — и заводит разговоры с манекенами, чтобы не сойти с ума в одиночестве.
Для проработки роли Уилл Смит общался с заключенными, которые долгие годы проводят в одиночной камере. В «Я — легенда» кажется, что цивилизация окружает главного героя. Вокруг все те же магазины, кинотеатры и заполненные автомобилями улицы. Но без людей когда-то живой город превращается в каменные джунгли, в которых трудно не сойти с ума. Особенно, когда по ночам город заполняют опасные и дикие существа.
«Внутри»
Как и в случае с фильмом «Я — легенда», картина режиссера Василиса Кацуписа не лишает героя Уиллема Дефо атрибутов цивилизации. Профессиональный вор проникает в богатое жилище в Нью-Йорке, чтобы украсть несколько ценных картин. Однако внезапно срабатывает система защиты дома — окна запечатываются, бронированная входная дверь захлопывается.
Герой Дефо оказывается в смертельной ловушке посреди одного из самых густонаселенных городов мира. Выживать в условиях огромного современного жилища вору придется несколько месяцев. Финал фильма оставляет зрителя наедине с неоднозначными эмоциями. Но для любителей наблюдать за одинокими героями в экстремальных условиях «Внутри» подойдет идеально.
«Изгой»
Ради роли Чака Ноланда в фильме «Изгой» американский актер Том Хэнкс отрастил густую шевелюру и сбросил более 20 кг. Его герой оказывается выброшен на необитаемый остров после крушения самолета в Тихом океане. Ноланду приходится учиться выживать в условиях дикой природы, используя выловленные из воды коробки с посылками.
Найденные в них вещи — коньки для катания на льду или волейбольный мяч — герой Тома Хэнкса со временем успешно применяет в быту. Режиссер Роберт Земекис консультировался с экспертами по выживанию, чтобы понять, как Чак Ноланд мог бы применить найденные вещи.
«Выживший»
Горный проводник Хью Гласс (Леонардо ДиКаприо) ведет группу охотников по диким лесам и горам. Из-за нападения медведя он почти лишается возможности двигаться, после чего группа вынуждена бросить его и спасаться самостоятельно. Движимый жаждой мести к одному из охотников, Гласс буквально восстает из мертвых. Ему предстоит тяжелый путь в одиночестве по заснеженным равнинам среди диких зверей и индейцев.
ДиКаприо признавался, что роль Хью Гласса была самой трудной в его карьере. Для подготовки к съемкам в «Выжившем» актер научился говорить на нескольких языках, стрелять из мушкета и освоил базовые навыки выживания.
«Погребенный заживо»
Канадский актер Райан Рейнольдс за свою карьеру снимался не только в комедиях и боевиках. Триллер «Погребенный заживо» режиссера Родриго Кортеса — нестандартная работа в его фильмографии.
На протяжении полутора часов его герой — водитель Пол Конрой — пытается выбраться из гроба, который закопан на большой глубине. В его распоряжении — лишь зажигалка и телефон Blackberry. Действие происходит в Ираке, и из-за начавшихся на земле боев в закопанный гроб с Конроем начинает медленно просачиваться песок. После презентации картины Рейнольдс жаловался, что к концу съемок начал страдать клаустрофобией.
«Вышка»
Психологический триллер «Вышка» от режиссера Скотта Манна рассказывает о двух девушках, которые решают залезть на заброшенную телерадиомачту. Бэкки и Хантер — опытные скалолазы и экстремалы, однако к этому восхождению они почти не готовятся. После покорения вершины подруги хотят спуститься, но лестница внезапно ломается. Героини оказываются в ловушке на высоте более 500 метров. Заряд телефона тает, связи нет, квадрокоптер для съемок экстремального видео почти разрядился. Оставшись вдали от цивилизации посреди пустыни, девушки пытаются всеми возможными способами привлечь к себе внимание.
Изначально фильм планировали снимать на фоне «зеленки», но позже Скотт Манн решил подойти к съемкам более ответственно. Верхушку телерадиомачты построили в горах для более реалистичных кадров. Создатели вдохновлялись вышкой KXTV/KOVR в американском штате Калифорния высотой 624,5 метра. Она входит в топ-10 самых высоких сооружений, когда-либо созданных человеком.