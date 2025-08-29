Появились первые кадры со съемок фантастической драмы «Вегетация» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Главные роли в сериале исполняют Алексей Серебряков, Александра Урсуляк, Денис Косиков и Ксения Трейстер.
Съемка всех восьми серий ведется на пленку. По словам Алексея Иванова, «Вегетация» может получиться не хуже знаменитого сериала «Одни из нас».
События разворачиваются в недалеком будущем на Урале. Там, в глуши, разрастается уникальный лес — сырье для производства нового вида топлива, стоящего больших денег. За этими деревьями охотятся не только официальные бригады лесорубов, но и браконьеры. И те, и другие нуждаются в «бродяге» — человеке с особым чутьем, умеющим распознать особый вид деревьев.
Алексей Серебряков играет бригадира лесорубов Типалова, который находит нового бродягу по кличке Харлей (Дмитрий Чеботарев). Но перед самым выходом этот человек пропадает. Тогда Типалов решает отправляться в путь без него. За бригадой увязывается его лихая племянница Маринка (Трейстер). По их следам отправляется и влюбленный в Марину Серега (Косиков). Он хочет завоевать сердце девушки, и считает, что в этом ему поможет брат-близнец Митя со способностями бродяги.
«Сразу ощущается, что сериал будет фантастическим: скорость реализации проекта преодолевает земное притяжение, и команда — просто фантастика. Жанр постапокалипсиса любим миллионами зрителей во всем мире, и “Вегетация”, я уверен, предъявит его новый формат — российский, национальный», — отметил Алексей Иванов.
Режиссером-постановщиком «Вегетации» выступает Максим Свешников, а оператором — Илья Авербах. Вместе они работали над проектами «Плейлист волонтера», «Контейнер» и «Прометей». Сценарий напишет Илья Тилькин.
В актерском составе также значатся Алексей Розин, Евгений Харитонов, Егор Корешков, Григорий Чабан, Владимир Гарцунов, Серафима Красникова, Игорь Черневич, Агния Кузнецова, Юрий Быков и другие.
Съемками занимаются онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда». Премьера ожидается в 2026 году.