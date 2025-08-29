Ричмонд
Серебряков и Урсуляк снимаются в сериале про выживание «Вегетация»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок атмосферной драмы по роману Алексея Иванова
Алексей Серебряков на съемках сериала «Вегетация»
Алексей Серебряков на съемках сериала «Вегетация»

Появились первые кадры со съемок фантастической драмы «Вегетация» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Главные роли в сериале исполняют Алексей Серебряков, Александра Урсуляк, Денис Косиков и Ксения Трейстер.

Съемка всех восьми серий ведется на пленку. По словам Алексея Иванова, «Вегетация» может получиться не хуже знаменитого сериала «Одни из нас».

На съемках сериала «Вегетация»
На съемках сериала «Вегетация»
Александра Урсуляк на съемках сериала «Вегетация»
Александра Урсуляк на съемках сериала «Вегетация»

События разворачиваются в недалеком будущем на Урале. Там, в глуши, разрастается уникальный лес — сырье для производства нового вида топлива, стоящего больших денег. За этими деревьями охотятся не только официальные бригады лесорубов, но и браконьеры. И те, и другие нуждаются в «бродяге» — человеке с особым чутьем, умеющим распознать особый вид деревьев.

Алексей Серебряков на съемках сериала «Вегетация»
Алексей Серебряков на съемках сериала «Вегетация»

Алексей Серебряков играет бригадира лесорубов Типалова, который находит нового бродягу по кличке Харлей (Дмитрий Чеботарев). Но перед самым выходом этот человек пропадает. Тогда Типалов решает отправляться в путь без него. За бригадой увязывается его лихая племянница Маринка (Трейстер). По их следам отправляется и влюбленный в Марину Серега (Косиков). Он хочет завоевать сердце девушки, и считает, что в этом ему поможет брат-близнец Митя со способностями бродяги.

Александра Урсуляк на съемках сериала «Вегетация»
Александра Урсуляк на съемках сериала «Вегетация»

«Сразу ощущается, что сериал будет фантастическим: скорость реализации проекта преодолевает земное притяжение, и команда — просто фантастика. Жанр постапокалипсиса любим миллионами зрителей во всем мире, и “Вегетация”, я уверен, предъявит его новый формат — российский, национальный», — отметил Алексей Иванов.

Агния Кузнецова на съемках сериала «Вегетация»
Агния Кузнецова на съемках сериала «Вегетация»

Режиссером-постановщиком «Вегетации» выступает Максим Свешников, а оператором — Илья Авербах. Вместе они работали над проектами «Плейлист волонтера», «Контейнер» и «Прометей». Сценарий напишет Илья Тилькин.

Юрий Быков на съемках сериала «Вегетация»
Юрий Быков на съемках сериала «Вегетация»

В актерском составе также значатся Алексей Розин, Евгений Харитонов, Егор Корешков, Григорий Чабан, Владимир Гарцунов, Серафима Красникова, Игорь Черневич, Агния Кузнецова, Юрий Быков и другие.

Ксения Трейстер на съемках сериала «Вегетация»
Ксения Трейстер на съемках сериала «Вегетация»

Съемками занимаются онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда». Премьера ожидается в 2026 году.