Алексей Серебряков играет бригадира лесорубов Типалова, который находит нового бродягу по кличке Харлей (Дмитрий Чеботарев). Но перед самым выходом этот человек пропадает. Тогда Типалов решает отправляться в путь без него. За бригадой увязывается его лихая племянница Маринка (Трейстер). По их следам отправляется и влюбленный в Марину Серега (Косиков). Он хочет завоевать сердце девушки, и считает, что в этом ему поможет брат-близнец Митя со способностями бродяги.