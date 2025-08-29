Ричмонд
Старший брат Жана-Поля Бельмондо Ален умер на 94-м году жизни

Брат Жана-Поля Бельмондо Ален ушел из жизни 27 августа
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Умер старший брат легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо Ален Бельмондо. Ему было 93 года. О смерти сообщил сын актера и племянник Алена в соцсетях.

По его словам, Ален Бельмондо ушел из жизни 27 августа, спустя четыре года после смерти брата.

«Мой дядя Ален сегодня утром уехал к моему отцу. Они были двумя неразлучными братьями. Мой дядя оставался с ним до конца его жизни, и теперь они воссоединились навечно», — сказал Поль Бельмондо.

Ален Бельмондо был продюсером и руководителем производства, работавшим над многими проектами, в том числе «Профессионал», «Борсалино», «Вдова Кудер», «Ас из асов» и другими.

Напомним, Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в сентября 2021 года в возрасте 88 лет. Он был одним из самых популярных актеров прошлого столетия и являлся одним из символов французского кинематографа.