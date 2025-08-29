Угольников в Белоруссии приступил к съемкам фильма о герое СССР Батьке Минае

Игорь Угольников приступил к съемкам своего нового фильма, который познакомит зрителей с Героем Советского Союза Минаем Шмыревым, при жизни ставшим легендой партизанского движения. Звание Героя партизан Шмырев получил в 1944 году, дожил до Победы. Фашисты, не сумевшие уничтожить самого Батьку Миная, расстреляли его четверых малолетних детей и сестру.
Сценарий к фильму о непростой судьбе Шмырева написал генеральный директор Студии «ВоенФильм», народный артист России Игорь Угольников. Он же выступает и в роли режиссера-постановщика. Совместно с белорусскими коллегами это уже вторая работа Угольникова — 15 лет назад на экранах появился фильм «Брестская крепость». По словам Угольникова, фильм о Батьке Минае — это рассказ о трудном пути к этой победе, о стойкости простых людей, не пожелавших отдать свою землю врагу.
Роль Миная в картине исполнит народный артист России Алексей Кравченко. В съемках также принимают участие Сергей Маховиков, Алексей Колган, Михаил Горевой, Александр Рожковский, Сергей Савенков, Елена Дубровская и другие российские и белорусские артисты.
Для Алексей Кравченко эти съемки под Минском знаковые: подростком именно на «Беларусьфильме» он сыграл главную роль в одном из самых пронзительных отечественных фильмов о войне «Иди и смотри», рассказавшем миру о чудовищных преступлениях нацистов.