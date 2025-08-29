Угольников в Белоруссии приступил к съемкам фильма о герое СССР Батьке Минае

Сценарий к фильму о непростой судьбе Шмырева написал генеральный директор Студии «ВоенФильм», народный артист России Игорь Угольников. Он же выступает и в роли режиссера-постановщика. Совместно с белорусскими коллегами это уже вторая работа Угольникова — 15 лет назад на экранах появился фильм «Брестская крепость». По словам Угольникова, фильм о Батьке Минае — это рассказ о трудном пути к этой победе, о стойкости простых людей, не пожелавших отдать свою землю врагу.