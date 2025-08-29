Криминальная драма «Побег из Шоушенка» неизменно входит в число величайших фильмов, когда-либо снятых, а ее создатель Фрэнк Дарабонт считается одним из лучших режиссеров за всю историю мирового кинематографа. Однако к этому мнению зрители пришли не сразу. Первоначально картина даже не отбила затраты на производство. Но затем ее номинировали сразу на семь премий «Оскар». И хотя фильм не взял ни одной статуэтки, это привлекло к нему повышенное внимание и стимулировало продажи «Побега» на VHS. Впоследствии фильм набрал популярность и приобрел статус культового.
Сценарий «Побега из Шоушенка» основан на рассказе Стивена Кинга, который продал Дарабонту права на экранизацию за символическую сумму в один доллар. Главные роли исполнили Тим Роббинс, известный на тот момент по фильмам «Дархэмские быки» и «Игрок», а также Морган Фриман. Первоначально на роль Рэда рассматривался Харрисон Форд, поскольку этот персонаж в книге был рыжим ирландцем. Но в результате роль досталась Фриману.
Съемки проходили летом 1993 года и были довольно напряженными. Фрэнк Дарабонт оказался въедливым режиссером, который не экономит на количестве дублей. Это обеспечило блистательную игру актеров, но также привело к возникновению некоторых накладок.
В погоне за мимикой
Обстоятельный подход режиссера к съемкам хорошо заметен по сцене первого разговора Энди Дюфрейна (Роббинс) и Эллиса Бойда (Фриман) во время прогулки на тюремном дворе. Эпизод снимался на протяжении девяти часов, во время которых Фриман вынужден был постоянно перебрасываться мячом с другими актерами и на следующий день явился на съемки с рукой на перевязи.
Затянувшиеся съемки оставили след в итоговой версии фильма. Во-первых, видно, что солнце изменило положение на небе и в конце сцены освещает героев под другим углом. Во-вторых, количество пойманных Бойдом мячей не совпадает с количеством брошенных обратно. И, в-третьих, у его игрового партнера по фамилии Хейвуд (Уильям Сэдлер) в двух последовательных кадрах меняется рубашка.
Аналогичная ошибка заметна в конце, когда Дюфрейн под видом вымышленного персонажа Рэндалла Стивенса снимает деньги со счета в банке. Когда он протягивает помощнице банкира почтовый конверт, за его спиной мужчина в белой рубашке и со шляпой на голове подходит к освободившемуся кассиру. А через кадр, когда персонаж Роббинса встает, тот же мужчина в белом все еще стоит в очереди.
Сценарные просчеты
Есть в «Побеге из Шоушенка» и фактические ошибки, допущенные во время написания сценария. К примеру, когда престарелый библиотекарь Брукс развозит на тележке книги по камерам, он передает Энди библию и продолжает движение вдоль решетки. Но камера главного героя последняя в ряду, в противном случае он не смог бы выкопать лаз в стене.
Также сценарная недоработка видна в сцене побега. Выбравшись из камеры, Энди Дюфрейн пробивает камнем дыру в канализационной трубе, маскируя удары под раскаты грома. Когда труба поддается, из нее в лицо главному герою извергается фонтан нечистот, как будто они находились там под давлением. Но уже в следующем кадре он заглядывает в трубу и видит, что она пуста.
Россыпь анахронизмов
Поскольку съемки проходили в 1993 году, а действие фильма охватывает период с конца 40-х по конец 60-х, на экране заметны некоторые вещи, которых не могло быть в описываемые годы. Так, в сене, где заключенные пьют пиво на крыше, стоит внимательно присмотреться к бутылкам. У них на горлышках заметна «резьба», какая бывает только у бутылок с откручивающимися крышками. Но в конце сороковых подобной тары не существовало, и люди пользовались открывашками.
Не отстал от алкоголя и табак. Сначала начальник тюрьмы Нортон (Боб Гантон) угощает персонажа Джила Беллоуза сигаретой из пачки, дизайн которой соответствует 90-м годам. А в конце картины вышедший на свободу Рэд стоит за прилавком магазина, в котором продаются сигареты More, появившиеся лишь в 80-х.
Кроме того, когда Энди выбил для библиотеки финансирование и получил новые пластинки, в кадре виден Хейвуд, слушающий песню Хэнка Уильямса «Lovesick Blues». Сама по себе композиция появилась в начале 20-х годов, а Уильямс впервые исполнил ее в 1948 году. Но Хейвуд держит в руках альбом с лучшими хитами певца, вышедший в 1970-м.
Нервы на пределе
Побег заключенного — катастрофа для начальника тюрьмы, поэтому нет ничего удивительного в том, что персонаж Боба Гантона в конце фильма сильно нервничает. Но некоторые его действия на излишнее возбуждение списать не получится.
Например, когда начальник тюрьмы шагает к камере Энди, он тычет пальцем в Рэда, требуя допросить его. В первом кадре Сэм Нортон делает это левой рукой, а уже в следующем видна правая рука, указывающая на персонажа Моргана Фримана.
Но еще более странные вещи происходят, когда начальника тюрьмы приходят арестовывать. Он не собирается сдаваться живым, а потому достает из ящика стола пистолет и коробку патронов. На коробке видно, что это боеприпасы Remington .38 Special. Но в барабан он вставляет патроны Winchester/Western, что хорошо видно по гильзам.
При этом Нортон хаотично высыпает патроны на стол. Но когда он защелкивает барабан, они лежат плотной кучкой. Затем происходит роковой выстрел, и камера вновь показывает рассыпанные по поверхности стола патроны.