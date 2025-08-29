Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Киноляпы в культовой картине: какие ошибки допустили создатели «Побега из Шоушенка»

Погоня за совершенством зачастую приводит к обратному эффекту. Это доказывают ошибки, допущенные Фрэнком Дарабонтом при съемках фильма «Побег из Шоушенка»
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Тим Роббинс в роли Энди в фильме Побега из Шоушенка
Тим Роббинс в роли Энди в фильме «Побега из Шоушенка»

Криминальная драма «Побег из Шоушенка» неизменно входит в число величайших фильмов, когда-либо снятых, а ее создатель Фрэнк Дарабонт считается одним из лучших режиссеров за всю историю мирового кинематографа. Однако к этому мнению зрители пришли не сразу. Первоначально картина даже не отбила затраты на производство. Но затем ее номинировали сразу на семь премий «Оскар». И хотя фильм не взял ни одной статуэтки, это привлекло к нему повышенное внимание и стимулировало продажи «Побега» на VHS. Впоследствии фильм набрал популярность и приобрел статус культового.

Сценарий «Побега из Шоушенка» основан на рассказе Стивена Кинга, который продал Дарабонту права на экранизацию за символическую сумму в один доллар. Главные роли исполнили Тим Роббинс, известный на тот момент по фильмам «Дархэмские быки» и «Игрок», а также Морган Фриман. Первоначально на роль Рэда рассматривался Харрисон Форд, поскольку этот персонаж в книге был рыжим ирландцем. Но в результате роль досталась Фриману.

Съемки проходили летом 1993 года и были довольно напряженными. Фрэнк Дарабонт оказался въедливым режиссером, который не экономит на количестве дублей. Это обеспечило блистательную игру актеров, но также привело к возникновению некоторых накладок.

В погоне за мимикой

Кадр из фильма Побега из Шоушенка
Кадр из фильма «Побега из Шоушенка»

Обстоятельный подход режиссера к съемкам хорошо заметен по сцене первого разговора Энди Дюфрейна (Роббинс) и Эллиса Бойда (Фриман) во время прогулки на тюремном дворе. Эпизод снимался на протяжении девяти часов, во время которых Фриман вынужден был постоянно перебрасываться мячом с другими актерами и на следующий день явился на съемки с рукой на перевязи.

Затянувшиеся съемки оставили след в итоговой версии фильма. Во-первых, видно, что солнце изменило положение на небе и в конце сцены освещает героев под другим углом. Во-вторых, количество пойманных Бойдом мячей не совпадает с количеством брошенных обратно. И, в-третьих, у его игрового партнера по фамилии Хейвуд (Уильям Сэдлер) в двух последовательных кадрах меняется рубашка.

Тим Роббинс в роли Энди в фильме «Побега из Шоушенка»/ Кадр из фильма «Побега из Шоушенка»
Тим Роббинс в роли Энди в фильме «Побега из Шоушенка» / Кадр из фильма «Побега из Шоушенка»

Аналогичная ошибка заметна в конце, когда Дюфрейн под видом вымышленного персонажа Рэндалла Стивенса снимает деньги со счета в банке. Когда он протягивает помощнице банкира почтовый конверт, за его спиной мужчина в белой рубашке и со шляпой на голове подходит к освободившемуся кассиру. А через кадр, когда персонаж Роббинса встает, тот же мужчина в белом все еще стоит в очереди.

Сценарные просчеты

Кадр из фильма «Побега из Шоушенка»
Кадр из фильма «Побега из Шоушенка»

Есть в «Побеге из Шоушенка» и фактические ошибки, допущенные во время написания сценария. К примеру, когда престарелый библиотекарь Брукс развозит на тележке книги по камерам, он передает Энди библию и продолжает движение вдоль решетки. Но камера главного героя последняя в ряду, в противном случае он не смог бы выкопать лаз в стене.

Кадр из фильма Побега из Шоушенка
Кадр из фильма «Побега из Шоушенка»

Также сценарная недоработка видна в сцене побега. Выбравшись из камеры, Энди Дюфрейн пробивает камнем дыру в канализационной трубе, маскируя удары под раскаты грома. Когда труба поддается, из нее в лицо главному герою извергается фонтан нечистот, как будто они находились там под давлением. Но уже в следующем кадре он заглядывает в трубу и видит, что она пуста.

Россыпь анахронизмов

Морган Фриман в фильме Побег из Шоушенка
Морган Фриман в фильме «Побег из Шоушенка»

Поскольку съемки проходили в 1993 году, а действие фильма охватывает период с конца 40-х по конец 60-х, на экране заметны некоторые вещи, которых не могло быть в описываемые годы. Так, в сене, где заключенные пьют пиво на крыше, стоит внимательно присмотреться к бутылкам. У них на горлышках заметна «резьба», какая бывает только у бутылок с откручивающимися крышками. Но в конце сороковых подобной тары не существовало, и люди пользовались открывашками.

Джил Беллоуз в фильме Побег из Шоушенка / Морган Фриман в фильме Побег из Шоушенка
Джил Беллоуз в фильме «Побег из Шоушенка» / Морган Фриман в фильме «Побег из Шоушенка»

Не отстал от алкоголя и табак. Сначала начальник тюрьмы Нортон (Боб Гантон) угощает персонажа Джила Беллоуза сигаретой из пачки, дизайн которой соответствует 90-м годам. А в конце картины вышедший на свободу Рэд стоит за прилавком магазина, в котором продаются сигареты More, появившиеся лишь в 80-х.

Уильям Сэдлер в роли Хейвуда в фильме Побег из Шоушенка
Уильям Сэдлер в роли Хейвуда в фильме «Побег из Шоушенка»

Кроме того, когда Энди выбил для библиотеки финансирование и получил новые пластинки, в кадре виден Хейвуд, слушающий песню Хэнка Уильямса «Lovesick Blues». Сама по себе композиция появилась в начале 20-х годов, а Уильямс впервые исполнил ее в 1948 году. Но Хейвуд держит в руках альбом с лучшими хитами певца, вышедший в 1970-м.

Нервы на пределе

Побег заключенного — катастрофа для начальника тюрьмы, поэтому нет ничего удивительного в том, что персонаж Боба Гантона в конце фильма сильно нервничает. Но некоторые его действия на излишнее возбуждение списать не получится.

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Например, когда начальник тюрьмы шагает к камере Энди, он тычет пальцем в Рэда, требуя допросить его. В первом кадре Сэм Нортон делает это левой рукой, а уже в следующем видна правая рука, указывающая на персонажа Моргана Фримана.

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка» ​
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка» ​

Но еще более странные вещи происходят, когда начальника тюрьмы приходят арестовывать. Он не собирается сдаваться живым, а потому достает из ящика стола пистолет и коробку патронов. На коробке видно, что это боеприпасы Remington .38 Special. Но в барабан он вставляет патроны Winchester/Western, что хорошо видно по гильзам.

Боб Гантон в роли Уордена Нортона в фильме Побег из Шоушенка
Боб Гантон в роли Уордена Нортона в фильме «Побег из Шоушенка»

При этом Нортон хаотично высыпает патроны на стол. Но когда он защелкивает барабан, они лежат плотной кучкой. Затем происходит роковой выстрел, и камера вновь показывает рассыпанные по поверхности стола патроны.