Криминальная драма «Побег из Шоушенка» неизменно входит в число величайших фильмов, когда-либо снятых, а ее создатель Фрэнк Дарабонт считается одним из лучших режиссеров за всю историю мирового кинематографа. Однако к этому мнению зрители пришли не сразу. Первоначально картина даже не отбила затраты на производство. Но затем ее номинировали сразу на семь премий «Оскар». И хотя фильм не взял ни одной статуэтки, это привлекло к нему повышенное внимание и стимулировало продажи «Побега» на VHS. Впоследствии фильм набрал популярность и приобрел статус культового.