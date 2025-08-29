Продолжение «Домовенка Кузи» выйдет в прокат 19 марта 2026 года

Режиссером киноленты выступил создатель первой части Виктор Лакисов. «Продолжение будет насыщено юмором, новыми сказочными локациями и персонажами. Если в первой части фильма мы только знакомили зрителя с миром домовенка Кузи и Наташи, то во второй уже раскрываем историю дружбы между нашими юными героями», — сказал Лакисов, слова которого приводят в пресс-службе.