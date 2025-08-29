Екатерина Вилкова снялась с мужем Ильей Любимовым на отдыхе за границей

Звезды поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и она согласилась, о чем ни разу не пожалела. Любимов говорил в интервью Светлане Бондарчук, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за всю совместную жизнь у них произошли три момента, которые можно назвать конфликтом.