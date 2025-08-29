Актриса Екатерина Вилкова снялась с мужем Ильей Любимовым на отдыхе за границей. Артистка позировала в халате с чашкой кофе, а звезда сериала «Не родись красивой» в плавательных шортах. Знаменитость поделилась редкими кадрами с супругом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Самый крутой мужик, и ему очень идут эти фотообои», — отшутилась она.
Звезды поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и она согласилась, о чем ни разу не пожалела. Любимов говорил в интервью Светлане Бондарчук, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за всю совместную жизнь у них произошли три момента, которые можно назвать конфликтом.
У пары двое детей: 13-летняя Павла и 11-летний Петр. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дочь и сын на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что детям не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.
Ранее Екатерина Вилкова показала новый имидж дочери.