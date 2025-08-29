Ричмонд
Эмма Стоун вышла на публику в серебряном платье с глубоким декольте

Актриса Эмма Стоун пришла на премьеру в необычном наряде

Актриса Эмма Стоун пришла на премьеру в рамках Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает People.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость посетила премьеру нового фильма режиссера Йоргоса Лантимоса «Бугония». Для выхода на публику она предпочла серебряное платье с глубоким декольте и двойной юбкой. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж с розовыми тенями.

В июне Эмма Стоун вместе с мужем появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством.

В январе звезда с кардинально новым имиджем пришла на премию «Золотой глобус». Актриса сделала стрижку-гарсон и перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок.

Ранее Эмма Стоун объяснила, какой период жизни считает особенным.