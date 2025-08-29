Джордж Клуни с женой Амаль посетили премьеру в Венеции

Актер Джордж Клуни с женой посетили премьеру фильма «Джей Келли» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает WMagazine.
Амаль Клуни предпочла для выхода на премьере малиновое мини-платье с длинным шлейфом и глубоким декольте. Ее муж появился на публике в классическом смокинге с белой рубашкой. Пара обнималась перед камерами папарацци на красной ковровой дорожке.
В 2013 году артист познакомился со своей будущей женой. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.
В апреле актер на шоу CBS Mornings вспомнил, как два года назад рассказывал телеведущей Гейл Кинг, что не ссорится с супругой. По словам Клуни, с того момента ничего не изменилось.
«Я помню, что тогда утверждал, что у нас не было никаких ссор. И мы все еще не поссорились! Мы все еще пытаемся найти повод для ссоры! Я чувствую себя невероятно счастливым от того, что встретил эту невероятную женщину. И я чувствую себя так, будто сорвал джекпот! Не проходит и дня, чтобы я не думал, что я самый счастливый человек на свете. Так что это здорово», — заявил артист.
