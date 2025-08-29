Появились новые подробности об отношениях Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Источник, близкий к Брэдли Куперу и Джиджи Хадид, поделился новой информацией об отношениях звездной пары.
«Они говорили о том, чтобы еще больше объединить свои жизни, но пока не настаивают на этом, — эксклюзивно сообщил инсайдер. — Они единодушны в том, чего хотят в долгосрочной перспективе, и позволяют этому происходить естественным образом», — добавил он.
После двух лет отношений 50-летний актер и 30-летняя супермодель «находятся в прекрасном положении. У них напряженный график, но они нашли ритм, который подходит им и их детям. Кхай и Леа постоянно видятся и прекрасно ладят друг с другом, что значительно все упростило».
Напомним, у Купера есть 8-летняя дочь Леа от модели Ирины Шейк. Пара начала встречаться в 2015-м, но спустя четыре года знаменитости расстались. А у Хадид есть 4-летняя дочь Кхай от музыканта Зейна Малика. Молодые люди разошлись после практически шести лет отношений в октябре 2021 года.
Источник также рассказал, что Купер «очень хорошо вписывается в круг семьи и друзей Джиджи». Близкие модели видят, как она счастлива и расслаблена с ним. А мама девушки «особенно отмечает, как комфортно Джиджи чувствует себя, когда Брэдли рядом».
Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид улетела на отдых с Брэдли Купером после слухов о помолвке.