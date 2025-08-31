Звезды и громкие премьеры сериалов: как прошла презентация нового сезона Okko

По словам Гавриила Гордеева, Okko возрождает популярный в советское время жанр лирической комедии, и в этой линейке готовятся к выходу проекты «Встать на ноги» с Милой Ершовой и Гошей Куценко о девушке с инвалидностью, к которой переезжает вышедший из тюрьмы отец; «Второе дыхание» с Александром Палем о бывшем спортсмене, проходящем лечение от наркозависимости; «ОПГ» с Петром Бусловым о бандите, которого замучила Совесть.