Звезды и громкие премьеры сериалов: как прошла презентация нового сезона Okko

В Москве прошла презентация онлайн-кинотеатра Okko, на которой стало известно, какие проекты увидят пользователи платформы в 2025-2026 годах.
На время мероприятия кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» превратился в фантастический цветущий сад с диджеем, красочными фотозонами и угощениями. Сама презентация включала в себя живые выступления топ-менеджеров онлайн-кинотеатра и видеоэкскурсию по вселенным Okko, которую проводил генеральный продюсер Гавриил Гордеев.
Звездными гостями презентации стали Максим Матвеев, Марина Александрова, Юрий Стоянов, Надежда Михалкова, Виктор Васильев, Анна Снаткина, Александра Урсуляк, Константин Плотников, Марьяна Спивак, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов и многие другие.
Фантастические премьеры
Первой большой новостью стало объявление старта съемок сериала «Вегетация» — экранизации одноименного фантастического романа Алексея Иванова в жанре постапокалипсиса. Постановкой занимается режиссер «Контейнера» и «Плейлиста волонтера» Максим Свешников, главную роль исполняет Алексей Серебряков.
Также Okko выпустит: научно-фантастический сериал «Полдень» с Максимом Матвеевым и Юрием Колокольниковым по роману братьев Стругацких, который снимает режиссер «Первого номера» Клим Козинский; фэнтези «Малахит», вдохновленное уральскими легендами; комедию про борцов с нечистью «ФГУП ЛУЧ» с Сергеем Гилевым и Тимофеем Трибунцевым; и сериал «Радар» по мотивам повести Александра Мирера «Главный полдень».
В числе детективных премьер зрителей ждут «Похищение» с Мариной Васильевой и Тимофеем Трибунцевым, «Буровая» с Еленой Николаевой и Александром Яценко, «Черная графиня» с Юрием Чурсиным и Кириллом Кяро, а также проекты «Свора» Стаса Иванова и «Община».
Кроме того, полноценный сезон получит победитель специального проекта для молодых шоураннеров «5 пилотов для Okko» — детектив «Как приручить лису».
Много драм и «Черная любовь» по-русски
В сезоне 2025−2026 зрители увидят сериалы о жестоком мире большого спорта «На льду» и «Джайв», а также срежиссированную Мигелем драму «Искусство падения», приоткрывающую закулисье шоу «Танцы». Прямо сейчас идут съемки нового проекта режиссера Душана Глигорова, сценариста Олега Маловичко и оператора Батыра Моргачева «Враги», где главные роли играют Анна Михалкова и Любовь Аксенова.
Также в ближайшем будущем состоятся премьеры сериалов «Маяк» с Сергеем Гилевым и Юлией Снигирь; «Большая фарма» с Сергеем Горошко и Светланой Ходченковой; «Длинный протокол» с Дмитрием Чеботаревым; «Уголек» от сценаристки «Аутсорса» Анны Козловой; и «Фейк» с Анастасией Красовской и Эльдаром Калимулиным, первую серию которого показали в этом году на фестивале «Пилот».
В сентябре на фестивале «Новый сезон» состоится показ первых серий исторической драмы «Полураспад», рассказывающей о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне, проходивших в 1954 году.
В числе свежих мелодрам Okko оказались «Черная любовь» — российская адаптация одноименного турецкого хита, и «Любовь… до и после» — спин-офф сериала «Секс. До и после» Дарьи Мороз.
Комедии и детский контент
По словам Гавриила Гордеева, Okko возрождает популярный в советское время жанр лирической комедии, и в этой линейке готовятся к выходу проекты «Встать на ноги» с Милой Ершовой и Гошей Куценко о девушке с инвалидностью, к которой переезжает вышедший из тюрьмы отец; «Второе дыхание» с Александром Палем о бывшем спортсмене, проходящем лечение от наркозависимости; «ОПГ» с Петром Бусловым о бандите, которого замучила Совесть.
Главной детской премьерой нового сезона станет анимационный сериал «Манюня» — вместе с проектом «Манюня: Детство Ба» он дополнит вселенную, созданную кинокомпанией братьев Андреасян.
Также стало известно, что 1 сентября стартует круглосуточный канал Бубокко ТВ, где среди прочего можно будет увидеть новые эпизоды хитов «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Чемпионы», «Дух моей общаги» и других детских и подростковых мультсериалов.
Долгожданные продолжения: от «Лихих» до «Чикатило»
Помимо создания новых проектов, Okko планирует развивать уже существующие популярные франшизы. Так, вторые сезоны появятся у сериалов «Трасса», «Мамонты», «Ира», «Секс… до и после», «Черное облако», «Гипнозис», «Улица Шекспира» и «Охотники за призраком».
Сразу два спин-оффа получит триллер о главном советском маньяке — «След Чикатило» и «Кровь Чикатило».
Сиквелы некоторых проектов уже получили даты премьер: вторая глава драмы Юрия Быкова «Лихие» выйдет 11 сентября, новый сезон мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве» стартует 20 октября, а продолжение «Волшебного участка» зрители увидят «какого-то ноября».