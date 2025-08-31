Ричмонд
Звезды и громкие премьеры сериалов: как прошла презентация нового сезона Okko

Какие большие премьеры и ожидаемые продолжения сериалов ждут нас в сезоне 2025-'26 на онлайн-платформе, рассказываем в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Марина Александрова
Марина Александрова

В Москве прошла презентация онлайн-кинотеатра Okko, на которой стало известно, какие проекты увидят пользователи платформы в 2025-2026 годах.

На время мероприятия кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» превратился в фантастический цветущий сад с диджеем, красочными фотозонами и угощениями. Сама презентация включала в себя живые выступления топ-менеджеров онлайн-кинотеатра и видеоэкскурсию по вселенным Okko, которую проводил генеральный продюсер Гавриил Гордеев.

Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Петр Федоров, Надежда Михалкова и Гоша Куценко
Петр Федоров, Надежда Михалкова и Гоша Куценко
Анна Седокова
Анна Седокова
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Елена Николаева и Карина Разумовская
Елена Николаева и Карина Разумовская

Фантастические премьеры

Первой большой новостью стало объявление старта съемок сериала «Вегетация» — экранизации одноименного фантастического романа Алексея Иванова в жанре постапокалипсиса. Постановкой занимается режиссер «Контейнера» и «Плейлиста волонтера» Максим Свешников, главную роль исполняет Алексей Серебряков.

Алексей Серебряков на съемках сериала «Вегетация»
Алексей Серебряков на съемках сериала «Вегетация»

Также Okko выпустит: научно-фантастический сериал «Полдень» с Максимом Матвеевым и Юрием Колокольниковым по роману братьев Стругацких, который снимает режиссер «Первого номера» Клим Козинский; фэнтези «Малахит», вдохновленное уральскими легендами; комедию про борцов с нечистью «ФГУП ЛУЧ» с Сергеем Гилевым и Тимофеем Трибунцевым; и сериал «Радар» по мотивам повести Александра Мирера «Главный полдень».

Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)
Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)

В числе детективных премьер зрителей ждут «Похищение» с Мариной Васильевой и Тимофеем Трибунцевым, «Буровая» с Еленой Николаевой и Александром Яценко, «Черная графиня» с Юрием Чурсиным и Кириллом Кяро, а также проекты «Свора» Стаса Иванова и «Община».

Кадр из сериала «Буровая»
Кадр из сериала «Буровая»

Кроме того, полноценный сезон получит победитель специального проекта для молодых шоураннеров «5 пилотов для Okko» — детектив «Как приручить лису».

Много драм и «Черная любовь» по-русски

В сезоне 2025−2026 зрители увидят сериалы о жестоком мире большого спорта «На льду» и «Джайв», а также срежиссированную Мигелем драму «Искусство падения», приоткрывающую закулисье шоу «Танцы». Прямо сейчас идут съемки нового проекта режиссера Душана Глигорова, сценариста Олега Маловичко и оператора Батыра Моргачева «Враги», где главные роли играют Анна Михалкова и Любовь Аксенова.

Также в ближайшем будущем состоятся премьеры сериалов «Маяк» с Сергеем Гилевым и Юлией Снигирь; «Большая фарма» с Сергеем Горошко и Светланой Ходченковой; «Длинный протокол» с Дмитрием Чеботаревым; «Уголек» от сценаристки «Аутсорса» Анны Козловой; и «Фейк» с Анастасией Красовской и Эльдаром Калимулиным, первую серию которого показали в этом году на фестивале «Пилот».

Кадр из сериала «Маяк»
Кадр из сериала «Маяк»

В сентябре на фестивале «Новый сезон» состоится показ первых серий исторической драмы «Полураспад», рассказывающей о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне, проходивших в 1954 году.

Кадр из сериала «Полураспад»
Кадр из сериала «Полураспад»

В числе свежих мелодрам Okko оказались «Черная любовь» — российская адаптация одноименного турецкого хита, и «Любовь… до и после» — спин-офф сериала «Секс. До и после» Дарьи Мороз.

Комедии и детский контент

По словам Гавриила Гордеева, Okko возрождает популярный в советское время жанр лирической комедии, и в этой линейке готовятся к выходу проекты «Встать на ноги» с Милой Ершовой и Гошей Куценко о девушке с инвалидностью, к которой переезжает вышедший из тюрьмы отец; «Второе дыхание» с Александром Палем о бывшем спортсмене, проходящем лечение от наркозависимости; «ОПГ» с Петром Бусловым о бандите, которого замучила Совесть.

Главной детской премьерой нового сезона станет анимационный сериал «Манюня» — вместе с проектом «Манюня: Детство Ба» он дополнит вселенную, созданную кинокомпанией братьев Андреасян.

Также стало известно, что 1 сентября стартует круглосуточный канал Бубокко ТВ, где среди прочего можно будет увидеть новые эпизоды хитов «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Чемпионы», «Дух моей общаги» и других детских и подростковых мультсериалов.

Долгожданные продолжения: от «Лихих» до «Чикатило»

Помимо создания новых проектов, Okko планирует развивать уже существующие популярные франшизы. Так, вторые сезоны появятся у сериалов «Трасса», «Мамонты», «Ира», «Секс… до и после», «Черное облако», «Гипнозис», «Улица Шекспира» и «Охотники за призраком».

Сразу два спин-оффа получит триллер о главном советском маньяке — «След Чикатило» и «Кровь Чикатило».

Сиквелы некоторых проектов уже получили даты премьер: вторая глава драмы Юрия Быкова «Лихие» выйдет 11 сентября, новый сезон мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве» стартует 20 октября, а продолжение «Волшебного участка» зрители увидят «какого-то ноября».