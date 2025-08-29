«Союзмультфильм» и «Движение первых» могут стать соавторами «Ну, погоди!»

В августе 2025 года в Okko стартовал четвертый сезон мультсериала «Ну, погоди!» от киностудии «Союзмультфильм». В новых сериях Волк и Заяц отправились в школу и столкнулись с непростыми и курьезными ситуациями, связанными с учебой, школьными мероприятиями, друзьями, одноклассниками и учителями. Зрители увидят забавные и поучительные истории о том, как Волк пытается принять школьные правила, а Заяц помогает ему справиться с учебными задачами и подготовиться к экзаменам.