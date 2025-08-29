Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине возмутились поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом

МИД Украины опубликовал обращение к организаторам Венецианского кинофестиваля
Жюри Венецианского фестиваля 2025
Жюри Венецианского фестиваля 2025Источник: Legion-Media.ru

Министерство иностранных дел и Министерство культуры Украины возмутились тем, что на Венецианском кинофестивале подняли российский флаг. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Украинские ведомства призвали организаторов «избавиться от присутствия России и российского флага».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал съемки фильма «Кремлевский волшебник», в котором роль главы государства исполнил актер Джуд Лоу. Премьера картины по одноименному литературному произведению состоится на Венецианском кинофестивале, который проходит в эти дни на острове Лидо.

82-й Венецианский кинофестиваль открылся на острове Лидо 27 августа. Смотрите, как прошло открытие Венецианского фестиваля 2025 в нашем репортаже.