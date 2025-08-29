На Украине возмутились поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом

Министерство иностранных дел и Министерство культуры Украины возмутились тем, что на Венецианском кинофестивале подняли российский флаг. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Украинские ведомства призвали организаторов «избавиться от присутствия России и российского флага».
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал съемки фильма «Кремлевский волшебник», в котором роль главы государства исполнил актер Джуд Лоу. Премьера картины по одноименному литературному произведению состоится на Венецианском кинофестивале, который проходит в эти дни на острове Лидо.
82-й Венецианский кинофестиваль открылся на острове Лидо 27 августа. Смотрите, как прошло открытие Венецианского фестиваля 2025 в нашем репортаже.