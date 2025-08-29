Звезда «СашиТани» назвала свои любимые фильмы

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, что очень любит старинные советские фильмы и часто пересматривает одни и те же картины. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала в числе самых любимых работ легкую сказочную мелодраму «После дождичка в четверг».