Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «СашиТани» назвала свои любимые фильмы

Актриса Рубцова призналась, что регулярно пересматривает свои любимые фильмы
Валентина Рубцова
Валентина РубцоваИсточник: кадр из сериала «СашаТаня»

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, что очень любит старинные советские фильмы и часто пересматривает одни и те же картины. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала в числе самых любимых работ легкую сказочную мелодраму «После дождичка в четверг».

Также актриса призналась, что очень любит пересматривать «Золушку» с Яниной Жеймо и «сногсшибательной» Фаиной Раневской.

«Эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств», — отметила Рубцова.

Из современных фильмов и зарубежных картин актриса выделила такие фильмы, как «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Однажды в Голливуде» и «Песнь слона». В российском современном кинематографе сердце актрисы смогли завоевать такие картины, как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».

До этого исследователи выяснили, что почти треть опрошенных (32%) осенью чаще смотрят ТВ и другой видеоконтент. Пересматривают любимые фильмы и сериалы 25% опрошенных россиян.

Ранее Валентина Рубцова рассказала о детской ненависти.