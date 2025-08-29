Неожиданный удар судьбы пришел во время медицинского обследования: врачи диагностировали у Бориса неоперабельную опухоль головного мозга и дали всего пару месяцев жизни. В этот момент он решил изменить свою репутацию и доказать окружающим, что все-таки способен быть хорошим человеком. Борис «ударился» в работу и начал неоправданно рисковать. Например, он один противостоял бандитам и чудом выходил невредимым из самых опасных ситуаций. По его замыслу, смерть «при исполнении» принесла бы семье крупные страховые выплаты. Но судьба играла с ним злую шутку — гибель постоянно ускользала, как будто нарочно обходя его стороной.