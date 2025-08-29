Почти все сцены культовой советской комедии «Спортлото-82» снимались в живописных уголках Крыма. Туристы до сих пор узнают знакомые кадры в горах, на пляжах и на старых улочках, где герои искали заветный выигрышный билет. В статье мы расскажем об основных локациях, посмотрим, как они выглядят сегодня, и вспомним любопытные подробности о съемках фильма, который давно стал летней классикой.