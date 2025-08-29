Почти все сцены культовой советской комедии «Спортлото-82» снимались в живописных уголках Крыма. Туристы до сих пор узнают знакомые кадры в горах, на пляжах и на старых улочках, где герои искали заветный выигрышный билет. В статье мы расскажем об основных локациях, посмотрим, как они выглядят сегодня, и вспомним любопытные подробности о съемках фильма, который давно стал летней классикой.
Места и локации в Крыму, где снимали «Спортлото-82»
Фильм «Спортлото-82» вышел на экраны в 1982 году и сразу полюбился зрителям за легкий юмор и забавные жизненные ситуации. Режиссер картины — Леонид Гайдай, мастер комедийного жанра, который умело сочетал динамичный сюжет с колоритом советской жизни.
Сюжет строится вокруг группы друзей, которые участвуют в лотерее «Спортлото» и пытаются поймать удачу за хвост. Практически все сцены снимались на территории Крыма — от живописных гор до уютных городских улиц.
В следующих подразделах мы подробно расскажем о каждой локации, где проходили съемки, и покажем, как эти места выглядят сегодня.
Феодосия
Четверо главных героев приезжают на поезде в Южногорск, но на самом деле это железнодорожный вокзал Феодосии. И сегодня здание легко узнается: оно стоит на том же месте, хоть и заметно обновилось.
После прибытия герои заселяются к тете Костика — Клавдии Антоновне. К сожалению, этот дом не сохранился: на его месте сейчас современный коттедж.
Сцена с курятником, где временно поселили Костика (Альгис Арлаускас), снималась не в Крыму, а в павильоне «Мосфильма». Несмотря на это, комедийные эпизоды с частным сектором и душевыми очередями остались в памяти зрителей как сатирическое отображение советского отдыха.
На центральном рынке Южногорска (на самом деле, в Феодосии), где Степан (Михаил Кокшенов) продавал апельсины, также произошли изменения: рынок остался, но был перестроен. Сегодня он крытый.
Новый свет
Одной из самых живописных локаций фильма стал Новый Свет. Именно здесь на фоне величественных гор и лазурного моря разместился лагерь автотуристов. Съемки этой части проходили на мысе Капчик, где каменистые бухты, скалы и прозрачная вода создают по-настоящему кинематографичную атмосферу.
В кадре особенно заметны гора Коба-Кая, известная среди местных как Орел, и Караул-Оба. Разбивать палаточные лагеря в этих местах сейчас запрещено, однако туристы все равно могут прийти и прогуляться по культовым тропам фильма.
Вдали на горизонте виднеются Царский пляж и Голубая бухта, которые давно стали визитными карточками Крыма. Сегодня многие путешественники специально ищут ракурсы из картины, чтобы повторить кадры «Спортлото-82» и сделать фото, словно перенеслись в кино.
Карадагская биостанция
Михаил Голубев (Андрей Толшин), интеллигентный и слегка растерянный турист, оказывается на турбазе «Орлиный приют». Хотя такого названия на картах не найти, съемки проходили на настоящей Карадагской биостанции. Здесь зрителю открываются впечатляющие виды: скалы хребта Карагач и знаменитые утесы «Трон» и «Свита», создающие уникальную атмосферу дикой природы.
На самом деле базы с названием «Орлиный приют» не существовало, зато была база «Орлиный залет», где снимали внешние планы. Все, что связано с внутренними помещениями героев, создавалось в павильонах «Мосфильма». Несмотря на это, монтаж и ракурсы сделали свое дело — кажется, что герой проводит время в одном месте, хотя на деле сцены соединяют студию и природу.
Алушта
Одна из самых ярких сцен фильма происходит именно в Алуште: Костя узнает, что его билет оказался выигрышным. Снимать эту сцену решили на центральном пляже города, где в кадре особенно заметна широкая лестница, ведущая к морю. Она и сегодня практически не изменилась, сохранив атмосферу советского курортного отдыха.
Некоторые сцены, где герои наблюдают за Костей, снимались как в Феодосии, так и в Алуште. Леонид Гайдай мастерски чередовал локации, создавая ощущение целостного сюжета. Зрители иногда замечали такие «несостыковки», но бросаться в глаза они стали лишь спустя годы после выхода фильма.
Ай-Петри
Один из самых зрелищных эпизодов фильма — сцена с горящим мостом. Для ее съемок команда специально построила мост, причем подожгли только одну его сторону, чтобы актеры могли безопасно бегать по другой в кадре. За этим драматическим действием вдалеке величественно возвышаются зубцы Ай-Петри — символ Ялты. Эти острые скальные вершины придают сцене особую динамику и стали настоящей визитной карточкой фильма.
Интересные факты о фильме «Спортлото-82»
Фильм «Спортлото-82» полон любопытных деталей и маленьких «секретов» съемок. Сразу стоит отметить: такого города, как Южногорск, в Крыму не существует — его роль исполнили разные крымские города.
Ниже — еще несколько интересных фактов о работе над комедией.
Для сцены с торговлей персонажа Михаила Кокшенова использовали целый ящик пластмассовых апельсинов. Настоящими были только несколько цитрусов, которыми Сан Саныч кормит связанного Степана.
В знаменитой сцене, где Степан в плавках, с ластами и подводной маской бежит по трассе, снялся начальник Алуштинского управления ГАИ капитан милиции Валерий Журавлев. Именно он на мотоцикле догоняет героя и интересуется, почему тот так бегает. На этот эпизод ушло десять дублей.
Большинство трюков выполняли профессиональные каскадеры, но некоторые сцены актеры делали сами. Так, Денис Кмит запрыгивал на поезд с мотоцикла в одной из сцен.
Книга «Смертельное убийство» Гениана Зеленого, которой зачитываются пассажиры поезда, является отсылкой к творчеству популярного тогда советского писателя Юлиана Семенова.
Для съемок использовали пленки трех производителей — советскую «Свему», зарубежные Kodak и Orwa. Черно-белую пленку Orwa применяли для ночных сцен, которые затем раскрашивали в синий цвет.
В прокате 1982 года комедия заняла первое место, собрав 55,2 миллиона зрителей, и вошла в топ-30 самых кассовых советских фильмов.