Заворотнюк обратилась к своей бабушке-актрисе в день ее рождения: «Выглядишь на 18»

«Наш самый любимый Валек. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18! Ты не просто бабушка, ты лучшая прабабушка на свете, источник любви, тепла и невероятной силы. Спасибо за все, чему ты нас научила, за пироги, сказки и за то, как ты умеешь быть рядом, даже на расстоянии. Пусть здоровье крепнет, а улыбка не сходит с лица. Мы тебя обожаем», — написала бизнесвумен.