Заворотнюк обратилась к своей бабушке-актрисе в день ее рождения: «Выглядишь на 18»

Модель Анна Заворотнюк публично поздравила свою бабушку-актрису с днем рождения, отметив, что именинница выглядит моложе своего возраста. Блогер поделилась в Instagram кадрами с семейного праздника и призналась родственнице в любви.
«Наш самый любимый Валек. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18! Ты не просто бабушка, ты лучшая прабабушка на свете, источник любви, тепла и невероятной силы. Спасибо за все, чему ты нас научила, за пироги, сказки и за то, как ты умеешь быть рядом, даже на расстоянии. Пусть здоровье крепнет, а улыбка не сходит с лица. Мы тебя обожаем», — написала бизнесвумен.
Валентина Заворотнюк получила звание народной артистки России в 1993 году за заслуги в области театрального искусства, она много лет проработала в Астраханском ТЮЗе. Внучка актрисы отмечала, что бабушка стала для нее образцом доброты и порядочности, на который она всю жизнь равняется.
Модель 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила сына Марселя от предпринимателя Тимура Исмаилова, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.
