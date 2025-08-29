Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Заворотнюк обратилась к своей бабушке-актрисе в день ее рождения: «Выглядишь на 18»

Модель Анна Заворотнюк поделилась кадрами с дня рождения бабушки-актрисы

Модель Анна Заворотнюк публично поздравила свою бабушку-актрису с днем рождения, отметив, что именинница выглядит моложе своего возраста. Блогер поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с семейного праздника и призналась родственнице в любви. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Валентина и Анна Заворотнюк / фото: соцсети
Валентина и Анна Заворотнюк / фото: соцсети

«Наш самый любимый Валек. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18! Ты не просто бабушка, ты лучшая прабабушка на свете, источник любви, тепла и невероятной силы. Спасибо за все, чему ты нас научила, за пироги, сказки и за то, как ты умеешь быть рядом, даже на расстоянии. Пусть здоровье крепнет, а улыбка не сходит с лица. Мы тебя обожаем», — написала бизнесвумен.

Валентина Заворотнюк получила звание народной артистки России в 1993 году за заслуги в области театрального искусства, она много лет проработала в Астраханском ТЮЗе. Внучка актрисы отмечала, что бабушка стала для нее образцом доброты и порядочности, на который она всю жизнь равняется.

Модель 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила сына Марселя от предпринимателя Тимура Исмаилова, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на ипохондрию.