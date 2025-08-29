Кейт Хадсон показала 21-летнего сына от рок-музыканта: «Невозможно узнать»

Актриса Кейт Хадсон показала 21-летнего сына от рок-музыканта Криса Робинсона. Она снялась с Райдером на отдыхе и опубликовала редкое фото с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Пользователи соцсети отметили, что молодой человек сменил имидж, сделав ультракороткую стрижку, и теперь его сложно узнать.
«Красавец», «Когда он успел так повзрослеть», «Выглядит как ваш друг или бойфренд», «Что за мужчина?», «Райдер? Вот это да», «Не узнала бы его, спасибо, что отметили», «Ему идет, стильно выглядит», «Очень похожи», «Вы как близнецы», «Невозможно узнать. Какой красавец вырос», — высказались подписчики знаменитости.
У знаменитости трое детей. С отцом первенца она развелась в 2007 году после семи лет брака. В 2010 году актриса начала встречаться с фронтменном группы Muse Мэттью Беллами, от которого через год родила сына Бингема. В 2014 году Хадсон расторгла помолвку с музыкантом и объявила о расставании с ним. С декабря 2016 года звезда состоит в отношениях с бизнесменом Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую шестилетнюю дочь Рани Роуз.
Ранее в сети появились снимки 46-летней Кейт Хадсон в бикини без фотошопа.