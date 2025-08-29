Кейт Хадсон показала 21-летнего сына от рок-музыканта: «Невозможно узнать»

У знаменитости трое детей. С отцом первенца она развелась в 2007 году после семи лет брака. В 2010 году актриса начала встречаться с фронтменном группы Muse Мэттью Беллами, от которого через год родила сына Бингема. В 2014 году Хадсон расторгла помолвку с музыкантом и объявила о расставании с ним. С декабря 2016 года звезда состоит в отношениях с бизнесменом Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую шестилетнюю дочь Рани Роуз.