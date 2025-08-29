Венеция 2025: Эмма Стоун, Клуни с женой и первые громкие премьеры

«Джей Келли» рассказывает о популярном актере, решившем покончить с карьерой в Голливуде. Он отправляется в путешествие по Европе со своей командой, состоящей из пиарщицы, менеджера и визажистки. За время, проведенное в пути, кинозвезда переосмысливает свою жизнь.