Венеция 2025: Эмма Стоун, Клуни с женой и первые громкие премьеры

82-й Венецианский кинофестиваль стартовал и набирает обороты. Во второй день свои фильмы представили режиссеры Ноа Баумбак и Йоргос Лантимос. Среди гостей одного из самых важных мировых киносмотров были замечены Джордж и Амаль Клуни, Эмма Стоун, Джесси Племонс, Наоми Уоттс, Грета Гервиг, Лора Дерн, Шейлин Вудли, Алисия Сильверстоун и многие другие. Знаменитости прибывают на красную дорожку, во Дворце кино раздаются овации...
Громкие овации для «Джея Келли»
Продолжительных аплодисментов удостоился фильм Ноа Баумбака «Джей Келли» с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером в главных ролях. Во время длящихся почти десять минут оваций Клуни обнял и поцеловал свою жену Амаль. Перед премьерой пара позировала на красной дорожке.
«Джей Келли» рассказывает о популярном актере, решившем покончить с карьерой в Голливуде. Он отправляется в путешествие по Европе со своей командой, состоящей из пиарщицы, менеджера и визажистки. За время, проведенное в пути, кинозвезда переосмысливает свою жизнь.
На показе блистала в ярком зеленом платье актриса Лора Дерн, получившая в 2020 году «Оскар» за роль в другом фильме Баумбака — в «Брачной истории».
Очаровательная Наоми Уоттс приехала в Венецию поддержать мужа Билли Крудапа, который тоже занят в актерском составе «Джея Келли».
Сам режиссер прибыл в компании супруги, постановщицы «Барби» Греты Гервиг.
Райли Кио, исполняющая роль дочери героя Клуни в «Джее Келли», появилась в наряде с пышными рукавами.
Шейлин Вудли приехала поддержать своего давнего друга и коллегу Джорджа Клуни. 33-летняя актриса появилась на красной дорожке в необычном образе. Вместо наряда в пол исполнительница предпочла открывающее ноги черное мини-платье.
Муза Эмма Стоун и «Бугония»
Еще одна венецианская премьера — фильм «Бугония» режиссера «Фаворитки» и «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса. В ленте смешиваются триллер и черная комедия, а герой Джесси Племонса похищает героиню Эммы Стоун. Греческий постановщик приглашает актрису почти в каждый новый фильм, поэтому ее уже давно называют его музой.
Для роли в «Бугонии» обладательница «Оскара» решилась на кардинальную смену имиджа и побрилась налысо. На публике, правда, Эмма Стоун появлялась в парике. Сейчас волосы актрисы уже отросли.
На красную дорожку также вышли Джесси Племонс и Алисия Сильверстоун в белоснежном длинном платье. В фильме Лантимоса актеры исполняют роли сына и матери.
Кинофестиваль в Венеции продлится до 6 сентября. Председателем жюри является режиссер «Оставленных» Александр Пэйн. Открывала смотр лента «Помилование» итальянского режиссера Паоло Соррентино.
Также в ближайшие дни представят свои фильмы Гильермо дель Торо, Джим Джармуш, Вернер Херцог, Кэтрин Бигелоу, Франсуа Озон, Пак Чхан-ук, Гас Ван Сент, София Коппола и другие именитые режиссеры.