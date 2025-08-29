39-летняя звезда фильма «Чего хочет девушка» показала лицо после увеличения губ

Звезда фильма «Чего хочет девушка», актриса Аманда Байнс сделала селфи после увеличения губ. Об этом сообщает PageSix.
39-летняя знаменитость продемонстрировала более пухлые губы, сообщив, что недавно сделала инъекции в губы. Бывшая актриса позировала в белой майке с глубоким декольте и с серьгой в носу.
В марте 2023 года актрису доставили в психиатрическую клинику. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу без одежды и сама вызвала себе службу 911.
17 июня Байнс попала в клинику во второй раз, а после перехода на амбулаторное лечение в конце июля — в третий. После этого звезда выучилась на маникюршу.
Ранее Аманду Байнс засняли в неузнаваемом виде.