39-летняя звезда фильма «Чего хочет девушка» показала лицо после увеличения губ

Актриса Аманда Байнс сделала селфи после увеличения губ

Звезда фильма «Чего хочет девушка», актриса Аманда Байнс сделала селфи после увеличения губ. Об этом сообщает PageSix.

Аманда Байнс / фото: соцсети
Аманда Байнс / фото: соцсети

39-летняя знаменитость продемонстрировала более пухлые губы, сообщив, что недавно сделала инъекции в губы. Бывшая актриса позировала в белой майке с глубоким декольте и с серьгой в носу.

В марте 2023 года актрису доставили в психиатрическую клинику. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу без одежды и сама вызвала себе службу 911.

17 июня Байнс попала в клинику во второй раз, а после перехода на амбулаторное лечение в конце июля — в третий. После этого звезда выучилась на маникюршу.

Ранее Аманду Байнс засняли в неузнаваемом виде.