56-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в укороченном комбинезоне

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в укороченном комбинезоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети
Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети

56-летняя знаменитость показала фигуру в синем укороченном комбинезоне на молнии и белых кроссовках. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила в спортивном зале после тренировки.

В конце апреля звезда улетела отдыхать на Мальдивы вместе с детьми и мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки. Модель показала несколько фото, позируя на яхте и в море. Она также добавила несколько снимков с 38-летним бойфрендом и детьми.

Кэмпбелл часто замечают в компании мультимиллионера из Саудовской Аравии на светских мероприятиях. В начале февраля прошлого года супермодель и продюсер появились вместе на церемонии вручения премии BAFTA. После этого знаменитостей заподозрили в романе. Однако прошлой весной близкие друзья Наоми Кэмпбелл опровергли слухи. Тем не менее супермодель продолжает провоцировать сплетни о романе.

Ранее Наоми Кэмпбелл показала редкое архивное фото с Клаудией Шиффер.