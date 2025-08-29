56-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в укороченном комбинезоне

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в укороченном комбинезоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
56-летняя знаменитость показала фигуру в синем укороченном комбинезоне на молнии и белых кроссовках. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила в спортивном зале после тренировки.
В конце апреля звезда улетела отдыхать на Мальдивы вместе с детьми и мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки. Модель показала несколько фото, позируя на яхте и в море. Она также добавила несколько снимков с 38-летним бойфрендом и детьми.
Кэмпбелл часто замечают в компании мультимиллионера из Саудовской Аравии на светских мероприятиях. В начале февраля прошлого года супермодель и продюсер появились вместе на церемонии вручения премии BAFTA. После этого знаменитостей заподозрили в романе. Однако прошлой весной близкие друзья Наоми Кэмпбелл опровергли слухи. Тем не менее супермодель продолжает провоцировать сплетни о романе.
