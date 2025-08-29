Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини: «Королева»

Супермодель Ирина Шейк снялась в полупрозрачном купальнике на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезда показала фигуру в крошечном белом бикини из полупрозрачного трикотажа. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.
«Королева», «Шикарная», «Фигура бомба», — написали пользователи соцсетей.
Несколько недель назад знаменитость стала героиней нового выпуска бразильского журнала Vogue. Она снялась для нескольких обложек издания. На одном из кадров манекенщица предстала в молочном корсетном лифе с конусами, поясом и трусах в тон. Визажист сделал звезде подиумов макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой. Супермодель также надела парик с темными короткими волосами. Автором съемки выступил фотограф Люфре.
В марте 2017 года модель родила дочь Лею от Брэдли Купера. Спустя два года артист и манекенщица расстались, но в суде договорились о совместной опеке над девочкой и иногда даже появляются вместе на публике. Недавно фотографы подловили Ирину Шейк в Италии.
Ранее Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини на пляже в Бразилии.