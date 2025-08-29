Уехавшие из России Чулпан Хаматова и Мария Машкова отдыхают вместе в Польше

Актриса Чулпан Хаматова и Мария Машкова опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию совместных видео, в которых поделились моментами отдыха после репетиций нового спектакля. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
На опубликованных видео они вместе с актером Василием Зорким наслаждаются неформальной атмосферой, слушая гитарные композиции. Согласно прикрепленной к Reels геолокации, знаменитости отдыхали вместе после репетиции спектакля «Единственные самые высокие деревья на земле» Ивана Вырыпаева (признан в РФ иностранным агентом).
Мировая премьера постановки состоится 9 сентября в Варшаве. Спектакль рассказывает историю вымышленных американцев, созданных на основе персонажей из американских фильмов и литературы.
На видео знаменитости выглядели расслабленно и раскрепощенно, а дочь худрука «Табакерки» даже весело прохрюкала на камеру, продемонстрировав неформальную атмосферу в коллективе.
Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. В январе 2025-го артистке продлили вид на жительство (ВНЖ) там.
Ранее уехавшая в США Мария Машкова заявила, что не вернется в Россию.