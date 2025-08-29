Кинематографисты планируют снять на территории Карелии не менее 16 проектов

«Мы работаем с целым рядом заявок и инициатив, находящихся на разных стадиях: от предподготовки и написания сценариев, вдохновленных нашими уникальными локациями, до проектов, уже находящихся в активной фазе съемок. На август 2025 года это 16 проектов. Однако мы как кинокомиссия предпочитаем анонсировать проекты уже после того, как съемочные группы делают это официально, уважая их право на информационную политику», — рассказал собеседник агентства.