Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков должен более 1,8 млн рублей

Приставы из Тверской области в 2022—2024 годах завели на Казакова 10 исполнительных производств, пять из которых связаны с задолженностью по кредитам. Три производства в отношении Казакова были прекращены, так как приставы не смогли установить местонахождение должника, данные о его финансах и активах. По двум другим производствам задолженность актера превышает 1,3 млн рублей.