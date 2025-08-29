Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков должен более 1,8 млн рублей

Приставы из Тверской области завели на актера Казакова 10 исполнительных производств
Михаил Казаков
Михаил КазаковИсточник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал свыше 1,8 млн рублей, из них 1,4 млн рублей — долги по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Приставы из Тверской области в 2022—2024 годах завели на Казакова 10 исполнительных производств, пять из которых связаны с задолженностью по кредитам. Три производства в отношении Казакова были прекращены, так как приставы не смогли установить местонахождение должника, данные о его финансах и активах. По двум другим производствам задолженность актера превышает 1,3 млн рублей.

В 2023 году на Казакова завели четыре производства по исполнительным листам из-за долга в 426 тыс. рублей. Сумма исполнительных сборов составила около 10 тыс. рублей.

В июне 2023 года в отношении звезды «Папиных дочек» возбудили производство о взыскании госпошлины. Через три месяц приставы прекратили производство, так как не нашли должника или его финансы.