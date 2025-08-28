«Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем выйдет в российский прокат

В российских кинотеатрах покажут мелодраму Алис Винокур «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем в главных ролях. Картина выйдет на больших экранах 26 февраля 2026 года, сообщили РБК Life в пресс-службе кинокомпании Capella Film.
Нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Парижской недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.
Мелодрамма «Кутюр» — это первый англоязычный фильм четырехкратной номинантки Каннского кинофестиваля, режиссера Алис Винокур («Магический Париж», «Мустанг»). Мировая премьера картины состоится в рамках 50-го, юбилейного Международного кинофестиваля в Торонто. Затем фильм будет представлен в конкурсной программе 73-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 19 по 27 сентября.
Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит», «Вечные», «Джиа») и Луи Гаррель («Мечтатели», «Сент-Экзюпери», «Маленькие женщины»). Помимо них, в картине снялись Элла Румпф («Теория простых чисел», «Любовь между строк») и модель из Южного Судана Аньер Анэй.
Продюсерами картины выступили обладатель премии «Сезар» Шарль Жилибер («Мустанг», «Остров Бергмана»), четырехкратный номинант на премию BAFTA Уильям Хорберг («Талантливый мистер Рипли», «Ход королевы»), Чжан Синь («Папа», «История звука»), а также исполнительница главной роли Анджелина Джоли.