«Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем выйдет в российский прокат

Нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Парижской недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.