В Железноводске пройдет кинофестиваль «Ferrum 2025»

ПЯТИГОРСК, 28 августа./ТАСС/. Торжественное открытие кинофестиваля «Ferrum 2025» состоится в Железноводске 28 августа. Мероприятие начнется с дефиле звезд отечественного театра и кино, сообщают в пресс-службе фестиваля.
На улице под открытым небом в рамках фестиваля покажут фильмы с пленки 35 мм. Три вечера подряд с помощью кинопередвижки зрителя смогут насладиться картинами в старом формате.
Программа посвящена 95-летию со дня рождения мэтра советского кинематографа Георгия Данелии. В день открытия фестиваля покажут фильм «Мимино», после в программе — показ лент «Осенний марафон» и «Афоня». В рамках мероприятия запланированы творческие встречи с Еленой Захаровой, Василием Мищенко, Светланой Тома.
Кроме того, в курортном парке 29 и 30 августа пройдет фестивальная зарядка со спортсменом международного класса, звездой российского и мирового кино Олегом Тактаровым.
Ожидается, что «Ferrum 2025» посетят более 50 тыс. зрителей.
Организаторами фестиваля выступают министерство культуры России, правительство Ставропольского края, администрация Железноводска, Госфильмофонд. ТАСС — генеральный информационный партнер.