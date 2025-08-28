Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Железноводске пройдет кинофестиваль «Ferrum 2025»

В рамках мероприятия покажут фильмы на улице под открытым небом
Марина Неелова в фильме «Осенний марафон» (1979)
Марина Неелова в фильме «Осенний марафон» (1979)Источник: Legion-Media.ru

ПЯТИГОРСК, 28 августа./ТАСС/. Торжественное открытие кинофестиваля «Ferrum 2025» состоится в Железноводске 28 августа. Мероприятие начнется с дефиле звезд отечественного театра и кино, сообщают в пресс-службе фестиваля.

На улице под открытым небом в рамках фестиваля покажут фильмы с пленки 35 мм. Три вечера подряд с помощью кинопередвижки зрителя смогут насладиться картинами в старом формате.

Программа посвящена 95-летию со дня рождения мэтра советского кинематографа Георгия Данелии. В день открытия фестиваля покажут фильм «Мимино», после в программе — показ лент «Осенний марафон» и «Афоня». В рамках мероприятия запланированы творческие встречи с Еленой Захаровой, Василием Мищенко, Светланой Тома.

Кроме того, в курортном парке 29 и 30 августа пройдет фестивальная зарядка со спортсменом международного класса, звездой российского и мирового кино Олегом Тактаровым.

Ожидается, что «Ferrum 2025» посетят более 50 тыс. зрителей.

Организаторами фестиваля выступают министерство культуры России, правительство Ставропольского края, администрация Железноводска, Госфильмофонд. ТАСС — генеральный информационный партнер.