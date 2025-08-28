В Железноводске пройдет кинофестиваль «Ferrum 2025»

Программа посвящена 95-летию со дня рождения мэтра советского кинематографа Георгия Данелии. В день открытия фестиваля покажут фильм «Мимино», после в программе — показ лент «Осенний марафон» и «Афоня». В рамках мероприятия запланированы творческие встречи с Еленой Захаровой, Василием Мищенко, Светланой Тома.