Жена Джорджа Клуни в платье с глубоким декольте снялась на яхте с мужем

Актер Джордж Клуни с женой Амаль Клуни и детьми снялись на яхте в Венеции. Об этом сообщает Vogue.
Для первого образа в рамках Венецианского кинофестиваля Амаль Клуни предпочла платье-футляр цвета сливочного масла с глубоким декольте и туфли Prada. Пару засняли на яхте во время прогулки по каналу.
В 2013 году артист познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.
В апреле актер на шоу CBS Mornings вспомнил, как два года назад рассказывал телеведущей Гейл Кинг, что не ссорится с супругой. По словам Клуни, с того момента ничего не изменилось.
«Я помню, что тогда утверждал, что у нас не было никаких ссор. И мы все еще не поссорились! Мы все еще пытаемся найти повод для ссоры! Я чувствую себя невероятно счастливым от того, что встретил эту невероятную женщину. И я чувствую себя так, будто сорвал джекпот! Не проходит и дня, чтобы я не думал, что я самый счастливый человек на свете. Так что это здорово», — заявил артист.