44-летняя «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в укороченном комбинезоне

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио показала фигуру в укороченном комбинезоне. Снимками она поделилась в соцсети.
44-летняя Алессандра Амбросио позировала в сером укороченном комбинезоне с глубоким декольте. Модель также отказалась от макияжа и укладки, собрав волосы в высокий пучок. Перед камерой она позировала босиком.
Недавно Алессандру Амбросио и Бака Палмера засняли на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро.
«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.
Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria’s Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».