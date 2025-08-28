Звезда сериала «Подслушано» раскрыла секрет победы над РПП

Корбут также добавила, что смогла избавиться от РПП и сегодня питается полноценно и в большей степени интуитивно. В том числе актриса пьет много воды, позволяет себе сладкое и мучное, но при этом ведет активный образ жизни, продолжает регулярно бегать и делать зарядку по утрам, а с утра натощак выполняет вакуум живота. Помимо бега, звезда увлекается растяжкой и уже может садиться на продольный шпагат.