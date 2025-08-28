Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Подслушано» раскрыла секрет победы над РПП

Актриса Корбут призналась, что страдала от расстройства пищевого поведения
Кристина Корбут
Кристина Корбут

Звезда фильма «Все, что тебя касается» и сериала «Подслушано», актриса Кристина Корбут рассказала, что в прошлом страдала от расстройства пищевого поведения и постоянных перееданий из-за нервов. В интервью Леди Mail она призналась, что справиться с этой болезнью ей помогли регулярные пробежки.

Корбут отметила, что ей до сих пор сложно вспоминать свои проблемы с пищевым поведением, которые сегодня актуальны для многих девушек, поэтому говорить об этом она не любит.

«Единственное — скажу, что помог мне справиться с этим бег, он послужил мне не физической нагрузкой, а наоборот, разгрузкой головы и полным фокусом внимания на себе, на своем теле», ― отметила актриса.

По ее словам, каждый раз после пробежек она чувствует прилив сил и готовность свернуть горы, у нее улучшается настроение, появляется «необъятное чувство любви ко всему миру».

Корбут также добавила, что смогла избавиться от РПП и сегодня питается полноценно и в большей степени интуитивно. В том числе актриса пьет много воды, позволяет себе сладкое и мучное, но при этом ведет активный образ жизни, продолжает регулярно бегать и делать зарядку по утрам, а с утра натощак выполняет вакуум живота. Помимо бега, звезда увлекается растяжкой и уже может садиться на продольный шпагат.

«Недавно купила баскетбольный мяч — беру его и иду в коробку бросать в кольцо, могу просто долго гулять пешком, а еще я полюбила пробежки», ― заявила звезда.