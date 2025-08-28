Ричмонд
Возлюбленная Максима Виторгана показала фото с актером из Испании

Анна Короткова отдыхает с актером в Европе

Максим Виторган и его избранница Анна Короткова проводят отпуск в Европе — влюбленные отдыхают в Испании, откуда девушка опубликовала новые кадры. На одном из них пара позирует в ресторане. На снимке 35-летняя Анна с нежностью смотрит на актера.

Максим Виторган и Анна Короткова, фото: соцсети
Максим Виторган и Анна Короткова, фото: соцсети

«Самые теплые воспоминания. Спасибо за это прекрасным людям», — подписала пост Короткова.

Напомним, после развода с Ксенией Собчак Виторган встречался с актрисой Нино Нинидзе, которая младше его на 19 лет. В 2023 году пара рассталась.

В конце 2024 года артист рассекретил новые отношения с Коротковой — в новогоднюю ночь он опубликовал первые совместные кадры. С тех пор пара регулярно подвергается критике за большую разницу в возрасте, но предпочитает не комментировать хейт.

Ранее Максим Виторган высмеял слухи об отцовстве сына от Ксении Собчак.